Kock till Tandsbyn gamla skola/förskola
Östersunds Kommun / Kockjobb / Östersund Visa alla kockjobb i Östersund
2026-04-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och bidra till ett gott liv och ett bättre Östersund genom att erbjuda bästa möjliga måltider för våra gäster. Måltidsservice är en sektor inom Östersunds kommun, Teknisk förvaltning. I sektorn ingår drygt 80 kök indelade i sju områden. Vi lagar frukost, lunch och mellanmål till förskolor och skolor, luncher till gymnasier och middag och lunch till personer som bor på särskilt boende.
Nu söker vi en kock till Tandsbyns gamla skola/Förskola på 100 % , som tillhör Brunflo området. Arbetstiden är förlagd Måndag-Fredag mellan kl. 7:00-15:30. I tjänsten ingår även städning av förskolans lokaler vilket omfattar ca 1,5 timme per dag
Vanliga arbetsuppgifter
Tillaga säker, näringsriktig och hållbar mat av hög kvalitet i enlighet med aktuella riktlinjer och kundens beställning
Ansvarar för att planera verksamheten i köket samt utföra de i kök förekommande arbetsuppgifter som krävs för att följa lagar, riktlinjer, policys och nå enhetens uppsatta mål
Beställa livsmedel och förbrukningsmaterial i enlighet med gällande avtal
Mottagning och kontering av fakturor enligt aktuell rutin
Erbjuda bra service och gott bemötande
Kvalifikationer
Kockutbildning och/eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
God språklig förmåga i svenska
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från tidigare arbete som kock inom offentligt kök
God datorvana
Vi söker dig
Vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga och att du är servicemedveten, kvalitetsmedveten och har förmåga att skapa goda relationer.
Viktig information
Du som inte är svensk medborgare och har medborgarskap utanför EU behöver också visa ditt uppehålls- och/eller arbetstillstånd.
Eftersom du kommer att arbeta med minderåriga behöver du kunna visa oss ett utdrag från belastningsregistret. Beställ detta omgående på polisens webbsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
OBS! Detta ska inte bifogas i intresseanmälan, utan visas längre fram i rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121648".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Bodsjövägen 15 (visa karta
)
834 99 TANDSBYN Kontakt
Enhetschef
Ann-Mari Strömberg annmari.stromberg@ostersund.se 070-1912725
9851946