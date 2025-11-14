Kock till Sundsvalls mat och måltider Anemonens kök
2025-11-14
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Sedan 2022 har kommunen en samlad måltidsverksamhet bestående av cirka 280 medarbetare fördelade på 80 arbetsplatser. Anemonens kök är en av våra större verksamheter och lagar cirka 8000 portioner per vecka till flera av kommunens äldreboenden. Verksamheten är en central plats på Alnös biståndsbedömda trygghetsboende och har en lunchrestaurang som är öppen måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls mat och måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa goda, hälsosamma och hållbara måltider. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök då vi tillämpar arbetsrotation. Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår också. I köket arbetar nio kockar och måltidspersonal, köket leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på boendet. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med övrig verksamhet är en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad kock.
* har minst tre års erfarenhet av yrket.
* har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
* har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
* har erfarenhet av tillagning av specialkost och konsistensanpassade måltider.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* är strukturerad, ansvarstagande och trivs med ett högt tempo.
* har ett genuint intresse för matlagning och måltider.
* är serviceinriktad och möter våra kunder med värme och engagemang.
* har lätt för att kommunicera, samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, övrig personal och matgäster.
* vill bidra till ett positivt arbetsklimat där alla får möjlighet att växa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
