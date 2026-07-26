Kock till Södra Larm Bar & Bistro - en del av Hotel Flora
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2026-07-26
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Vi söker en passionerad kock till vårt köksteam!
Vill du vara med och forma en av Göteborgs mest spännande mötesplatser? Då är det här chansen för dig!Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Södra Larm är hjärtat i Hotel Flora, ett livfullt boutiquehotell beläget på Grönsakstorget i centrala Göteborg. Med 71 unika hotellrum, Flora Workspace, en lounge och vår bistro med plats för 80 matgäster, en inbjudande bar och uteservering, erbjuder vi en plats där gäster kan mötas, njuta och inspireras. Vår restaurang har varit en självklar del av Göteborgs matscen sedan öppningen hösten 2021.
Om rollen
Vi utökar vårt köksteam och söker nu en dedikerad kock som vill vara med och skapa smakupplevelser som gästerna minns länge.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som kock och ett brinnande intresse för både mat och människor
Trivs i en dynamisk miljö där samarbete med kollegor står i centrum
Har stark känsla för smak, detaljer och presentation - och älskar att överträffa gästens förväntningar
Är nyfiken och gillar att testa nya idéer och tekniker, samtidigt som du respekterar klassikerna
Gillar högt tempo och har förmågan att hoppa in där det behövs - vi är ett tight team där alla hjälps åt
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats som är lika mycket ett hem för kreativitet som för gastronomi
Bidra till att utveckla vårt koncept
En familjär stämning där vi arbetar nära tillsammans och tar snabba beslut
Möjlighet att vara en del av något större - att skapa en oförglömlig upplevelse för varje gäst som besöker ossSå ansöker du
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till henrik@hotelflora.se
Anställningsform: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi har kollektivavtal med HRF
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: henrik@hotelflora.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Flora Aktiebolag
(org.nr 556512-8898)
Grönsakstorget 2 (visa karta
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411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Flora AB, Hotel Jobbnummer
10011665