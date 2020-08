Kock till Södergårdens äldreboende i Stockaryd - Sävsjö Kommun - Chefsjobb i Sävsjö

Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö.En liten kommun med stora möjligheter - mitt i Småland.Rik på upplevelser, kultur och natur.Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter.Låt dina drömmar få plats - välj Sävsjö!Kommunal service är en resultatenhet organiserad under serviceförvaltningen som bland annat erbjuder tjänster i form av måltider till barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen i Sävsjö kommun.Våra matgäster är både barn, ungdomar, och äldre. Som kock kommer du att arbeta med service i samband med måltiderna, tillagning av måltider, disk och städning i kommunens kök.2020-08-26Som kock kommer du att arbeta med traditionella köksuppgifter så som matlagning, servering, diskning, egenkontroll, och städning.Du bemöter gästerna på ett professionellt sätt och arbetar för att skapa en trivsam måltidsmiljö.Sysselsättningsgraden för tjänsten är 100 %. Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar och var tredje helg.Tjänsten är placerad i Stockaryd på Södergårdens äldreboende. Arbete kan komma att ske i andra kök inom kommunen.Vi söker dig som har kockutbildning, alternativt erfarenhet som vi bedömer som relevant för uppdraget.För att passa för tjänsten bör du inte ha några problem med att arbeta självständigt och strukturerat gentemot uppställda mål.Du trivs när det är högt tempo och har känsla för god service. Du har ett trevligt bemötande, god samarbetsförmåga och intresse för matlagning.Den vi söker har stor ansvarskänsla och delar vår strävan efter att alltid göra våra gäster nöjda.Du bör ha goda kunskaper i svenska, tal som skrift samt ha allmän datorvana.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Du måste kunna lämna utdrag ur polisens belastningsregister vid en eventuell anställning.ÖVRIGTInför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga Jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-12-01 Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-20Sävsjö kommun5334573