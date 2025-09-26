Kock till skola & förskola - flexibel tjänst i Stockholm med omnejd
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Stockholm
, Lidingö
, Södertälje
, Sigtuna
, Örebro
eller i hela Sverige
Älskar du matlagning och vill bidra till att barn och ungdomar får god och näringsrik mat varje dag? Vi söker nu engagerade kockar som vill arbeta på uppdrag inom förskolor och skolor i Stockholm, Värmdö, Tyresö och Huddinge. Uppdragen varierar i längd, allt från enstaka dagar till längre perioder vilket ger dig både omväxling och möjlighet att utvecklas i din roll.
Arbetsuppgifter Som kock i skola och förskola kommer du att:
Tillaga och servera måltider enligt gällande rutiner
Ansvara för övriga arbetsuppgifter i den dagliga driften i köket
Följa egenkontrollprogram samt övriga riktlinjer på arbetsplatsen
Vem är du? Vi tror att du trivs i rollen om du:
Vill arbeta inom bemanning och trivs med att inte ha en fast arbetsplats
Tycker om variation och ser nya arbetsplatser och miljöer som en rolig utmaning
Har lätt för att samarbeta men också är självgående när det behövs
Är flexibel, anpassningsbar och vågar ta för dig på en ny arbetsplats
Är social, ansvarstagande och har lätt för att ta till dig nya instruktioner
Är nyfiken, arbetsvillig och ser lösningsfokuserad
Krav för tjänsten
3-årig gymnasieutbildning inom restaurang/livsmedelsprogram eller motsvarande yrkesutbildning
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet från restaurang, storkök eller skolkök
Utbildning inom livsmedelshygien/HACCP (diplom krävs)
Kunskap om hantering och tillagning av specialkost
Giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt (det innebär att du måste kunna ta del av information och instruktioner på kommuniceras båda vägar)
Krav för tjänsten
Vidareutbildning inom specialkost
Varför ska du söka tjänsten? Som bemanningskock hos oss får du möjlighet att utvecklas i olika köksmiljöer och träffa nya kollegor där ingen dag är den andra lik! Hos oss blir ditt engagemang och yrkesstolthet en viktig del i att skapa bra måltider för barn och ungdomar i Stockholm!
Vänligen ansöka via "Ansök här" knappen!
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb och vill fylla upp med extra timmar. Vi ser att du jobbar minst 5 pass per månad.
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hspitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9528178