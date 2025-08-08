Kock till Själevadskolan, Örnsköldsviks Kommun
2025-08-08
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Till vårt kök på Själevadskolan söker vi en kock för ett vikariat, heltid under tiden: september 2025 till och med september 2026, där vissa arbetsdagar ligger som poolpass.
Arbetstiden är dagtid, rullande schema med jobb även på helgdagar. Semestertjänst.
I köket tillagar och serverar vi måltider i skolans matsal men också utskick till andra skolor, förskolor och vård-och omsorgsboenden.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs att arbeta på flertalet arbetsplatser, i olika kök och med många kollegor. Du behöver tycka det är intressant att arbeta på sätt där arbetsplats och kollegor växlar. I arbetet ingår beredning och tillagning av måltider även specialkoster och i konsistenser. Du kommer arbeta med disk, servering, egenkontroll, städ, tvätt, beställningar och administrativa arbetsuppgifter i kostdataprogram Matilda och beställningar via webb. Vi arbetar efter egenkontroll med tydliga arbetsordningar, rutiner, recepthantering och checklistor.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har en kockutbildning i grunden men det viktigaste är att du har viss vana att tillaga måltider, specialkoster och i konsistenser inom storkök. Du ska vara så pass datavan att du kunna lägga beställningar och jobba med listor i olika program. Giltigt körkort med lägst B-behörighet och tillgång till egen bil är ett krav.
Du ska ha ett gott bemötande, vara serviceinriktad, flexibel och kunna arbeta självständigt även i stunder då det är högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då vi befinner oss i en föränderlig verksamhet ser vi gärna att du har ett utvecklande arbetssätt i det praktiska arbetet i köket men även inom olika system/verktyg som vi använder oss av. Arbetet kräver tillräckliga kunskaper i svenska språket i tal och skrift för att ta del av arbetsordningar, rutiner, checklistor, recepthantering, beställningar, kommunikation med kollegor, gäster med mera.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
