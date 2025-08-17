Kock till Schmaltz Bar & Delicatessen
2025-08-17
Om Schmaltz
Schmaltz är en liten bar & restaurang belägen på Nybrogatan i Stockholm. Vi är influerade av det europeiska såväl som det svenska köket och med inspiration från delikulturen i New York, där inläggningar, patéer, charkuterier och rökt fisk får ta stor plats på menyn.Publiceringsdatum2025-08-17Om tjänsten
Tjänsten är på heltid. Arbetspassen är uppdelade i lunchpass, kvällspass och prepp-pass. Köket är öppet mellan 11.00-23.00 varje dag med kontinuerlig service. Under service ansvarar man för att servera hela menyn, arbetet sker i nära samarbete med serveringspersonalen.
Du är en person som
Brinner för och ser det vackra i matlagning från grunden.
Älskar mat och dryck som värmer både kropp och själ.
Prioriterar att trivas och må bra på arbetet och vill arbeta inom en trygg koncern med fokus på kvalitet och internutbildningar som fortsätter att utvecklas och växa.
Vill ha en karriär inom restaurang och lära dig mer om restaurangens alla delar.
Är snabblärd, ha lätt för att ta till dig instruktioner och feedback.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av rätter enligt recept och standarder.
Arbeta och förädla färska och säsongsbetonade råvaror.
Säkerställa att alla rätter presenteras på ett estetiskt tilltalande sätt.
Kontrollera och säkerställa kvaliteten på alla ingredienser och färdiga rätter.
Upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö.
Delta i arbetet med menyplaneringen och ta fram nya rätter.
Delta i inventeringskontroller och säkerställa att köksförrådet är välfyllt och organiserat.
Arbeta nära andra kockar och kökspersonal för att säkerställa smidiga köksoperationer.
Vara en förebild i köket genom att visa professionalism, kreativitet och en positiv attityd.
Sträva efter att överträffa gästernas förväntningar genom att leverera enastående kulinariska upplevelser.Kvalifikationer
Utbildning inom matlagning/kockprogram är fördelaktigt.
God förståelse för livsmedelshygien och säkerhetsstandarder.
Förmågan att arbeta bra under tryck och som en del av ett team.
Vi erbjuder
Kollektivavtal med individuell lönesättning.
Stora karriär- och utbildningsmöjligheter.
Förmånlig personalrabatt på Schmaltz och våra andra restauranger.
Friskvård.
Tjänstepension.
Känner du igen dig? Då kan det vara dig vi söker!
Sök vi länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ginette AB
(org.nr 559055-2757) Arbetsplats
Schmaltz Jobbnummer
9461553