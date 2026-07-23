Kock till Scandic Värnamo - var med och utveckla vår matupplevelse!
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2026-07-23
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Kock till Scandic Värnamo – var med och utveckla vår matupplevelse
På Scandic Värnamo söker vi nu en kock som vill vara med och sätta sin prägel på vår matverksamhet. Vi är ett hotell med 121 rum, ett engagerat team och stora ambitioner. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt kök, våra arbetssätt och våra matupplevelser för gästerna.
Vi bedriver i dagsläget ingen öppen restaurangverksamhet, utan arbetar med servering till grupper, konferenser, fester och event. Vårt hotell är öppet dygnet runt, årets alla dagar!
Vi tror på rejäl, god och vällagad mat lagad med omsorg, kvalitet och stolthet. Mat som gästerna längtar efter att komma tillbaka till.
Om rollen
Vi söker dig som vill ta ett stort ansvar i ett mindre kök där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Tjänsten innebär både operativt arbete i köket och ansvar för planering, struktur och utveckling med varierade arbetstider.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Tillagning av vår kvällsmeny
• Konferensluncher och konferensförtäring
• Charkbufféer och helgserveringar
• Produktion av produkter till vår shop
• Middagar för grupper och sällskap
• Event och festarrangemang vid särskilda tillfällen
• Menyplanering och utveckling av erbjudandet
• Inköp och beställningar
• Lagerhållning och inventering
• Egenkontroll och livsmedelssäkerhet
• Arbete med hållbarhet, svinn och förädling
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är:
• Självgående och van att ta ansvar
• Engagerad och lösningsorienterad
• En skicklig matlagare med stolthet i ditt hantverk
Du tycker om att arbeta nära verksamheten, ser möjligheter istället för hinder och uppskattar att få vara med och bygga upp något över tid.
Du har erfarenhet från restaurang-, hotell- eller konferensverksamhet och känner dig trygg i både produktion och planering.
Därför ska du välja Scandic Värnamo
Det här är en möjlighet för dig som vill få verkligt inflytande.
Vi söker inte bara någon som ska laga mat efter givna ramar. Vi söker någon som vill vara med och skapa dem.
Hos oss får du chansen att:
• Vara med och bygga struktur och arbetssätt från grunden
• Utveckla menyer och matkoncept
• Arbeta i ett litet team med stort hjärta
• Påverka verksamhetens framtida utveckling
• Fokusera på god, ärlig och uppskattad mat
• Arbeta tillsammans med kollegor som besitter stor kompetens inom dryck, service och event
Vi är övertygade om att rätt person kan hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling och skapa matupplevelser som våra gäster minns. Hos oss blir du en nyckelperson som med långsiktighet är med och bygger upp framtidens matresa på Scandic Värnamo.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
• Tillsvidareanställning på heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
• Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt, men vi väntar hellre på rätt person än anställer för snabbt.
Välkommen med din ansökan! Vi behandlar alla ansökningar löpande, och du som är utbildad kock och har minst 5 års erfarenhet från kök är välkommen att söka tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: helena.hugo@scandichotels.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Design hotellet i Värnamo AB
(org.nr 556466-0396)
Storgatsbacken 20 E (visa karta
)
331 22 VÄRNAMO Arbetsplats
Scandic Värnamo (Designhotellet i Värnamo AB) Jobbnummer
10010408