Kock till restaurangen på Jönåkers golfsklubb
2026-02-23
Är du en driven kock som vill arbeta i en naturnära miljö under golfsäsongen 2026?
Om företaget Feelgood Dining driver restaurangverksamheten på Jönåkers Golfklubb i Kiladalen. Här möts golfspelare och gäster i en trivsam miljö med fokus på service, kvalitet och arbetsglädje. Restaurangen är en naturlig samlingsplats under säsongen och präglas av laganda och ett högt tempo.
Om tjänsten Vi söker en kock på deltid till säsongen 2026 med start i mitten av mars. Arbetet innebär att du är en del av ett mindre team där samarbete, tempo och servicekänsla är avgörande för att skapa en positiv upplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse och tillagning av mat
Planering och genomförande av dagens service
Säkerställa kvalitet och presentation av rätter
Samarbete med serveringspersonal och övriga kollegor
Bidra till ordning och struktur i köket

Kvalifikationer
Behärskar svenska i tal och skrift
Minst 1 års erfarenhet att jobba som kock
Vi söker dig som:
Är driven och gillar att arbeta i högt tempo
Har ett genuint intresse för service och matlagning
Är kreativ och bidrar med energi till teamet
Vill lägga ner hjärta och själ i ditt arbete
Övrigt Anställningsform: Timanställning, deltid 50-75% (olika arbetspass mellan 7.00-16.00) Start: Mitten av mars 2026 Placering: Jönåkers Golfklubb, Kiladalen
Adress: Google Maps för Jönåkers Golfklubb
Vad vi erbjuder En säsongsanställning i naturnära miljö med möjlighet till förlängning. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och arbetsglädje står i fokus.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269408-1855483". Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9757039