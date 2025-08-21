Kock Till Restaurang Livet - Karolinska Sjukhuset, Solna
2025-08-21
Vill du arbeta i en livfull och modern restaurangmiljö där kvalitet, teamkänsla och passion för mat står i fokus? Nu söker vi en erfaren kock till Restaurang Livet och vår Bistro på Karolinska Sjukhuset i Solna.Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor erbjuder en trygg arbetsplats med en välkomnande och inkluderande kultur, där du får chansen att utvecklas i din karriär samtidigt som du har en god balans i vardagslivet. Restaurang Livet och vår Bistro är belägna inne på Karolinska Sjukhuset i Solna. Här serverar vi dagligen 800-1000 lunchgäster, främst vårdpersonal, patienter och besökare. I lunchrestaurangen erbjuder vi dagligen flera rätter på buffé tillsammans med en fräsch råkostbuffé. I vår Bistro serveras traditionell husmanskost och en mindre à la carte-meny i en mer avslappnad miljö. Vi jobbar aktivt med att minska matsvinn genom en flexibel och hållbar menyplanering.
DIN ROLL
Som kock hos oss arbetar du i ett kreativt team där dagarna varierar mellan arbete i vår lunchrestaurang och Bistro. Du bidrar med din kompetens, arbetsglädje och flexibilitet, och har en viktig roll i att upprätthålla våra höga krav på smak, säkerhet och service.
VI SÖKER DIG SOM:
- Har minst 5 års erfarenhet som kock, gärna från både större lunchverksamhet och à la carte.
- Är van att arbeta strukturerat och noggrant i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet.
- Trivs med tidiga morgnar - arbetspassen startar från kl. 06.00.
- Är en lagspelare som bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö.
- Engagemang för hållbarhet och svinnsmarta lösningar
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Publicering sdatum2025-08-21Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Månd-fred 6-15 (arbetstider kan variera, helgarbete kan förekomma)
- Startdatum: 20250925
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.INTRESSERAD?
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information
Vid frågor kontakta: Platschef Jennie Skog, mail: jennie.skog@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9469968