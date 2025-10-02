Kock till Örnsköldsgården, Örnsköldsvik
2025-10-02
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
Vi söker en kock till vårt kök på Örnsköldsgården, centrala Örnsköldsvik där du som får tjänsten kan påverka hur mycket du önskar arbeta.
Grundtjänsten är på 58,38% med arbetspass placerad i Örnsköldsgården kök, sen bygger vi tillsammans på tjänsten med ytterligare arbetspass inom vår poolverksamhet utefter din önskan om sysselsättningsgrad. Tjänsten blir en tillsvidareanställning på dagtid med rullande schema, även vissa helger.
Vid arbete inom pool ingår pooltillägg och möjlighet till kilometerersättning i enlighet med gällande regler. Som anställd får du också ta del av friskvårdsförmån/motionstid som påverkar din hälsa gott.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som kock arbetar du med tillagning av måltider, även specialkoster och konsitstensanpassning. Du tar även han om disk, servering, städ, tvätt, beställningar och administrativa arbetsuppgifter i kostdataprogram Matilda och beställningar via webb. Vi jobbar efter egenkontroll med tydliga arbetsordningar, rutiner och listor. Vårt arbetssätt att täcka för varandra inom köken gör att du också ska kunna arbeta i andra kök inom området.Kvalifikationer
Du bör ha kockutbildning och vad arbetsgivaren bedömer som tillräcklig erfarenhet för arbete inom kök och/eller kökspool. Vi vill att du har vana av att tillaga måltider, specialkoster och i konsistenser inom storkök. Du ska ha god datavana.
Vi vill att du har ett gott bemötande, är serviceinriktad, flexibel och kan arbeta självständigt även i stunder då det är högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Då vi befinner oss i en föränderlig verksamhet ser vi gärna att du har ett utvecklande arbetssätt i det praktiska arbetet i köket men även inom olika system/verktyg som vi använder oss av. Arbetet kräver tillräckliga kunskaper i svenska språket i tal och skrift för att ta del av arbetsordningar, rutiner, checklistor, recepthantering, beställningar, kommunikation med kollegor, gäster etc.
Giltigt körkort med lägst B-behörighet och tillgång till egen bil är ett krav för poolanställning.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
