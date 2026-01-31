Kock till nyöppnad restaurang- Mjellerumsgården
2026-01-31
Kock sökes - var med och ge Mjellerumsgården nytt liv.
Vill du laga mat som känns på riktigt?
Vill du jobba dagtid, i ett kök där skratt, tempo och kreativitet är lika viktiga som smakerna?
Och vill du vara med från start när en restaurang börjar leva igen?
Då kan Mjellerumsgården i Valla vara din nästa plats.

Om företaget
Mjellerumsgården öppnar i en idyllisk miljö i Valla, omgiven av natur och lugn - men med stora ambitioner i köket. Vi bygger något nytt tillsammans och söker nu en kock som vill vara delaktig i resan.
Planerad öppning: maj 2026.
Om jobbet:
Som kock hos oss kommer du att:
Laga luncher måndag-fredag
Vara med i helgservering med brunch, salladsbuffé och helgens rätt
Arbeta med fika, milkshakes och ett levande caféutbud
Vara delaktig i menyutveckling och kreativt arbete
Jobba i ett kök där kvalitet, tempo och arbetsglädje står i fokus
Arbetstiderna är främst dagtid, men kvällstid kan förekomma vid abonneringar och event.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har passion för mat och hantverk
Är snabb, noggrann och kreativ
Gillar att jobba i team och bidra till god stämning
Trivs när det händer mycket, men också när detaljerna sitter
Vill vara med och bygga något - inte bara komma in när allt är klart
Erfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja väger tungt.
Anställning:
Omfattning: 100 %
Start: April eller enligt överenskommelse
Plats: Mjellerumsgården, Valla
Därför Mjellerumsgården:
Här får du vara med från början, sätta din prägel och jobba i en miljö där maten, människorna och glädjen står i centrum.
Kontakt: info@mjellreum.se
Märk mailet med : Kock
Jobbtyp: Heltid
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@mjellerum.se
(org.nr 559443-9175)
Valla gård
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
