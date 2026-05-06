Kock till ny restaurang - Pizza och klassisk krogmat i fokus!
Momenta I Bergeforsen AB / Kockjobb / Timrå
Vi söker en erfaren och självgående kock som vill vara med och öppna en ny restaurang i Bergeforsen! Hos oss står välgjord pizza och klassiska krogfavoriter - som plankstek och rejäla kötträtter - i centrum. Som vår kock får du vara med och skapa en smakrik, tillgänglig och omtyckt meny för både lokalbor och besökare.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Du kommer att ha en central roll i köket och vara med från start när vi bygger upp koncept, rutiner och meny. Här finns stora möjligheter att påverka arbetssätt och rätter, så länge maten håller hög kvalitet och är lättillgänglig för en bred publik.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av matlagning, menyplanering och kökshantering, gärna från liknande verksamhet.
Är trygg i att laga klassisk krogmat och pizza och sätter kvalitet, ren smak och bra råvaror i första hand.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera med kollegor och hantera beställningar och instruktioner.
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv - även när det är mycket att göra.
Är kreativ inom ramarna för ett enkelt, smakfullt och populärt koncept.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder:
En central och kreativ roll där du får stort inflytande över menyer, arbetsrutiner och kökets utveckling.
Möjlighet att påverka inköp, råvaruval och koncept - du sätter prägeln på köket.
Ett nystartat och familjärt arbetsklimat där din matlagning står i fokus.
Varierande arbetstider: dagtid, kvällar och helger förekommer.
Om detta låter som något för dig - hör av dig! Vi ser fram emot att träffa dig och tillsammans skapa en trevlig och uppskattad matupplevelse för våra gäster.
Skriv en kort presentation om dig själv samt bifoga CV till info@momentaint.com
.
VIKTIGT! Märk mejlet med "Pizzabagare"! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@momentaint.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momenta i Bergeforsen AB
Lundevägen 14
861 26 BERGEFORSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
