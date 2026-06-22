Kock till Nämndemansgatans äldreboende.
Attendo Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Motala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Motala
2026-06-22
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Välkommen till en värderingsstyrd organisation Nämndemansgatan i Motala är ett särskilt boende för äldre som Attendo driver på uppdrag av Motala kommun. Äldreboendet ligger centralt med närhet till både Göta Kanal och Vättern. Boendet har utsikt över fotbollsplanerna vid Mossen och med förskolan Sagomossen som närmsta granne är det ett aktivt och levande närområde. Äldreboendet har sammanlagt 54 platser, varav 36 är för personer med demenssjukdom. På Attendo är måltiden viktig. För många äldre är måltiden ett av livets glädjeämnen. God och näringsriktig mat i en trivsam miljö är en förutsättning för hälsa och livskvalitet. Attendo har ett måltids koncept som heter Matlust och det fungerar som en vägledning och inspirationskälla för en lustfylld måltids miljö som lockar aptit och stimulerar till just: Matlust!
Beskrivning av tjänsten Vi söker en kreativ och driven kock som ständigt vill förbättra måltids upplevelsen för våra matgäster på boendet. Som kock hos oss på Attendo Nämndemansgatan du ha kunskap och vilja att vara med i arbetet med att utveckla måltiden till en gastronomisk, näringsrik, hållbar och lustfylld upplevelse för de boende. Det ingår i kockens roll att aktivt bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion, vilket bland annat innebär att planera matsedel och inköp utifrån säsong och i samklang med att matgästens nöjdhet är i fokus. Alla måltider tillagas på boendet och arbetet sker i ett nära samarbeta med gruppchefer för att tillgodose mat och dryck utifrån behov, aktiviteter och Vi söker en kreativ och driven kock som ständigt vill förbättra måltids upplevelsen för våra matgäster på boendet. Som kock hos oss på Attendo Nämndemansgatan ska du ha kunskap och vilja att vara med i arbetet med att utveckla måltiden till en gastronomisk, näringsrik, hållbar och lustfylld upplevelse för de boende. Det ingår i kockens roll att aktivt bidra till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion, vilket bland annat innebär att planera matsedel och inköp utifrån säsong och i samklang med att matgästens nöjdhet är i fokus. Alla måltider tillagas på boendet och arbetet sker i ett nära samarbeta med gruppchefer för att tillgodose mat och dryck utifrån behov, aktiviteter och det innefattar alla sedvanliga uppgifter i ett kök. Du är givetvis ansvarig för att följa lagar och riktlinjer, följa egenkontrollprogram med mera. Att laga den mesta maten från grunden är en självklarhet för dig. Här ges du möjligheten att leda och utveckla arbetet med och måltider .Som kock har du daglig kontakt med kollegor inom vård och omsorg, vilket ställer krav på en god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och stor service känsla.
Vi söker dig med kockutbildning och minst några års erfarenhet av praktiskt arbete som kock. Erfarenhet av tillagning av specialkost och konsistens anpassad kost är meriterande. Du är van vid att upprätthålla hygienrutiner- och säkerställa specialkosten i köket samtidigt som du kan hantera administrativa arbetsuppgifter på ett effektivt och smidigt vis. Goda kunskaper i att uttrycka sig på det svenska språket i tal och skrift är nödvändigt i rollen.
För oss är det viktigt att du har en tydlig passion för matlagning och förståelse för näringsbehov och konsistens anpassningar för äldre. Som person är du kreativ och kan laga varierade och aptitretande maträtter som tilltalar våra äldres smaklökar. Genom ett starkt engagemang för arbetet och uppmärksamhet för detaljer kan du med enkla medel göra det där lilla extra för måltiden som har stor betydelse för våra kunder. Tjänsten är ett vikariat om 100% och arbetstiden är förlagd till vardagar dagtid.
Vill du göra en verklig skillnad i våra äldres liv varje dag. Ta nästa steg i din kock karriär och sök tjänsten hos oss. Urval och intervjuer sker löpande under rekryterings tiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Så vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vikariat 2 år.
Arbetstider under dag.
Tillträdes datum: 24/8-2026 KvalifikationerPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kock
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmåns portal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Patricia Reuter Gruppchef 0790658482 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7952808-2065271". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Nämndemansgatan 1 (visa karta
)
591 32 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9973922