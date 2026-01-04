Kock till MS Göta Lejon, Göta kanal, Söderköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Kockjobb / Norrköping
2026-01-04


Kock/Kocka sökes till MS Göta Lejon. Fartyget trafikerar Söderköping - Norsholm på Göta kanal, samt Söderköping - Arkösund,- Göta kanal - Sankt Anna skärgård. Kvällskryssningar vissa dagar.
Tid: ca 10 maj och till ca mitten av september.
Restaurang och barer ombord.
En sittning per kryssning,
Du som söker bor i Söderköping eller Norrköping,- eller i dess närhet
Tillgång till eget fordon är ett måste, då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Mycket goda kunskaper i svenska är ett krav enligt Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser.
Mat lagas enligt begränsad meny.
Kockvana inom kockyrket är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: haddox@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Göta Lejon".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845)
Kanalhamnen i Söderköping (visa karta)
614 01  SÖDERKÖPING

Arbetsplats
Ms Göta Lejon

Kontakt
Lasse Wahlin
070-5399148

Jobbnummer
9668405

