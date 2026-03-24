Kock till meningsfullt uppdrag på boendet Victor
2026-03-24
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Vill du göra skillnad med din matlagning?
Göteborgs Stadsmission söker nu en engagerad och erfaren kock till köket på boendet Victor - ett av Göteborgs Stads boenden som riktar sig till personer med missbruksproblematik.
Köket drivs av Göteborgs Stadsmission och förser inte bara Victor, utan även flera andra boenden inom staden, med näringsrik och vällagad mat.
Våra kök har ett nära samarbete med Matcentralen, vilket innebär att vi i stor utsträckning lagar mat på räddade råvaror - ett hållbart och meningsfullt sätt att minska matsvinn och samtidigt skapa goda, näringsrika måltider. Det kräver kreativitet, flexibilitet och ett genuint matintresse.
Som kock hos oss kommer du att arbeta i ett kök med stort hjärta och högt tempo. Du ansvarar för att planera, tillaga och servera mat av hög kvalitet, med särskilt fokus på näringsrik och balanserad kost anpassad för målgruppen. Du arbetar nära kollegor i köket samt har kontakt med personal på boendena.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse och tillagning av frukost, lunch och middag
Planering av veckomenyer i samråd med köksansvarig
Livsmedelsbeställningar och egenkontroll enligt livsmedelslagen
Anpassning av måltider utifrån individuella behov (t.ex. allergier, konsistensanpassad kost)
Daglig städning och hygienrutiner i köket
Vi söker dig som har:
Kockutbildning
Erfarenhet av att laga mat i storkök eller restaurang
Goda kunskaper i specialkost och livsmedelshygien
Ett respektfullt och professionellt bemötande av människor i utsatta livssituationer
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Körkort (B)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom social verksamhet eller med personer med missbruksproblematik
Utbildning inom lågaffektivt bemötande
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad varje dag
En varm och inkluderande arbetsmiljö i en ideell organisation
Möjlighet att utvecklas inom matlagning i ett socialt sammanhang
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
Tjänsten är på 100% med start enligt överenskommelse. Arbetstider varierar, med både vardagar och helgdagar. Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Pernilla Söder 076-1252647
9817414