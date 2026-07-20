Kock till Måltidsservice Svedala förskola, skola och äldreomsorg
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2026-07-20
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Vill du ha ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med att möta nya människor, snabbt sätta dig in i nya arbetsplatser och göra skillnad där du behövs som mest? Då kan du vara vår nästa kock. Nu söker Måltidsservice en engagerad och serviceinriktad kock i poolen som vill bli en del av vårt team. Som poolkock arbetar du i våra kök inom förskola, skola och äldreomsorg och är den uppskattade kollegan som skapar trygghet och kontinuitet när ordinarie personal är frånvarande. Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet.
Uppdraget
Som poolkock är du en viktig resurs för hela Måltidsservice. Du arbetar i flera olika kök och bidrar med din kompetens där behovet är som störst. Rollen passar dig som tycker om variation, har lätt för att anpassa dig och trivs med att möta nya kollegor och verksamheter. Du får möjlighet att arbeta i både förskolor, skolor och äldreomsorg, vilket ger en omväxlande vardag och bred erfarenhet. Ingen dag är den andra lik, men målet är alltid detsamma – att servera goda, näringsrika måltider med hög kvalitet och ett professionellt bemötande. Som poolkock ser du varje kök du arbetar i som ditt eget för dagen. Du arbetar självständigt, tar ansvar, bidrar med arbetsglädje och blir snabbt en naturlig del av arbetslaget. Pooluppdraget innebär stor flexibilitet inom arbetets innehåll, men inte i anställningsformen. Du har en heltidstjänst med ett fast arbetsschema med arbetstider. Det som varierar är vilken arbetsplats du arbetar på. Du får normalt besked om placering inför arbetsdagen, men ibland kan arbetsplatsen ändras med kort varsel eller under dagen utifrån verksamhetens behov. Därför behöver du trivas med att snabbt ställa om och känna dig trygg i att arbeta i olika kök.
I rollen kommer du bland annat att:
Tillaga och servera måltider enligt meny, recept och gällande kvalitetskrav.
Tillaga specialkost enligt verksamhetens rutiner.
Planera och förbereda produktionen för kommande dagar.
Beställa livsmedel och hantera digitala beställningssystem enligt gällande rutiner och budget.
Arbeta enligt egenkontroll, livsmedelslagstiftning och Livsmedelsverkets rekommendationer.
Utföra dagliga och periodiska städrutiner.
Registrera matsvinn och måltidsredovisning i våra digitala system.
Bidra till en god arbetsmiljö och rapportera avvikelser eller fel i lokaler och utrustning.
Samarbeta med förskolor, skolor, äldreomsorg och måltidsledning kring förändringar och utveckling.
Vara en god ambassadör för Måltidsservice och skapa goda relationer med gäster och kollegor.
Pooluppdraget innebär stor flexibilitet. Du får ofta besked om arbetsplats med kort varsel och ibland kan arbetsplatsen förändras under dagen. Därför behöver du trivas med att snabbt ställa om och känna dig trygg i att arbeta i olika kök. För uppdraget utgår ett pooltillägg.
Kompetens
Vi söker dig som är utbildad kock eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i storkök eller restaurangkök och känner dig trygg med att arbeta självständigt. Du har god kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och specialkost samt är van att använda digitala system i ditt arbete. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort och bil är ett krav då arbetet innebär förflyttning mellan kommunens verksamheter.
För att trivas som poolkock tror vi att du är:
Flexibel och trivs med ett varierat arbete.
Självständig och trygg i din yrkesroll.
Lösningsorienterad och ser möjligheter istället för hinder.
Serviceinriktad och sätter alltid gästens behov i centrum.
Snabb på att sätta dig in i nya arbetsplatser och rutiner.
Ansvarstagande och strukturerad.
En lagspelare som skapar goda relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Kommunikativ med ett professionellt och respektfullt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos Måltidsservice blir du en del av en verksamhet där kvalitet, arbetsglädje och utveckling står i centrum. Poolrollen ger dig ett omväxlande arbete med stor frihet, många kollegor och möjlighet att utvecklas genom att arbeta i flera olika verksamheter. Förutom kollektivavtalade förmåner erbjuder Svedala kommun bland annat friskvårdsersättning på 3 000 kronor, förmånscykel, semesterväxling och möjlighet till löneväxling mot pension.
Under 2026 deltar Måltidsservice dessutom i Svedala kommuns särskilda friskvårdssatsning, vilket innebär att alla medarbetare tränar tillsammans en gång i veckan på arbetstid.
Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara den trygga, flexibla och uppskattade kollegan som gör skillnad varje dag – oavsett vilket kök du arbetar i.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala Kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svedala Kommun Jobbnummer
10006412