Kock till Måltidspoolen Kiruna C och Jukkasjärvi
2026-02-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är kockarna som lagar näringsrika måltider. Vi är måltidsbiträderna som ser till att varje måltid serveras med omsorg och glädje. Vi är teamet som skapar en trivsam och hälsosam matupplevelse för alla, från de yngsta barnen till de äldre inom äldreomsorgen och på sjukhuset. Tillsammans kämpar vi för hälsan, gemenskapen och en meningsfull vardag för alla vi serverar. Det finns något fint i det. Vill du jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Nu söker vi dig som är kreativ, noggrann och som trivs med att arbeta i team för att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Med fokus på kvalitet och service skapar du en inspirerande och positiv matupplevelse tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• dig som är utbildad kock en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Måltidspoolen består av tillsvidareanställd personal som täcker de behov som uppstår vid så väl korta som långa vikariat. Som anställd i Måltidspoolen kommer du arbeta i olika kök så som Jägarköket, förskolekök och skolmåltider inom Kiruna C och Jukkasjärvi. I dina arbetsuppgifter ingår alla i ett kök/matsal vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ.Kvalifikationer
Du som söker har restaurang- och storhushållsutbildning och/eller lång erfarenhet av att arbeta i kök.
Då du kommer att arbeta på många olika arbetsplatser, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du känner engagemang och kan arbeta självständigt. Du är en person som har lätt att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och arbetskamrater. Du har ett bra bemötande och ett positivt förhållningssätt.
Du måste ha kunskap och erfarenhet av specialkost.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ut polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör detta via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kontakt
Kostchef
