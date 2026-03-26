Kock till Måltider och livsmedel i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi två engagerad och kunniga kockar till vårt storkök i Kristianstad!
Sedan förra året har vi ett produktionskök i Kristianstad med inriktning på kallmatsproduktion, vilket innebär att maten lagas från grunden, kyls, förpackas och distribueras för slutlig tillagning i avdelningsköket nära patienten. Detta möjliggör servering av varm mat dygnet runt. Produktionsköket försörjer sjukhusen i Malmö, Lund (inklusive Orup), Hässleholm, Kristianstad, Ystad och Trelleborg (inklusive Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg) med patientmåltider.
Den nya satsningen Region Skåne gjort innebär ett nytt måltidskoncept i syfte att utveckla måltidsupplevelsen för våra patienter. Detta koncept går i linje med personcentrerad vård med ökad valfrihet för patienten och våra miljömål kring minskat matsvinn och klimatsmarta val. Maten är en viktig del av den medicinska behandlingen och bidrar till patientens tillfrisknande. Patienten ska få en ökad valmöjlighet av tilltalande, goda och välkomponerade maträtter som ska finnas tillgängliga när patienten önskar för att öka möjligheten att patienten får i sig mer näring och en positiv måltidsupplevelse.
I vårt produktionskök arbetar det cirka 45 kompetenta medarbetare i köket samt packningen och nu vi söker dig som vill vara med! Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som kock kommer du vara med i den dagliga produktionen av mat där det varje vecka tillagas cirka 25 000 portioner av huvudrätter samt lika många smårätter och desserter. Du ansvarar för att planera, förbereda och tillaga måltider av hög kvalitet till många. Arbetet är varierande och du roterar mellan olika arbetsuppgifter och det ingår även hantering av råvaror, egenkontroll och att följa hygienrutiner. Du arbetar i team och bidrar till ett effektivt och välfungerande kök.
Vi arbetar med råvaror av hög kvalitet och vi förväntar oss att du känner ett ansvar i att tillsammans med dina kollegor bidra till att köket varje dag gör sitt yttersta för att erbjuda goda, näringsriktiga och hållbara måltider till våra viktiga matgäster. Då många av våra gäster har behov av mat som uppfyller speciella näringskrav är det av stor vikt att du följer fastställda recept.
En av tjänsterna kommer att i huvudsak vara att arbeta i dietköket med specialkost.
Tjänsten är placerad i Kristianstad arbete är främst dagtid, måndag till fredag, men även helgarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Du som söker får gärna vara utbildad kock, alternativt så har du arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdigt. Eftersom arbetet kräver skriftlig likväl som muntlig kommunikation, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket. Du är även en van användare av Microsoft Office-paketet. Vidare så ser vi gärna att du har några års erfarenhet inom storkök, restaurangkök eller konceptet cook and chill. Vi ser också gärna att du har utbildning och erfarenhet av tillagning av specialkost så som allergikost, vegetarisk kost eller andra anpassade måltider.
Vi vill att du bidrar till att skapa framtidens måltidsproduktion och på ett inspirerande sätt får dina kollegor att trivas i köket och känna sammanhang och mening. Du är trygg i din roll samt duktig på att visa tillit för dina kollegor. I ditt arbete är du strukturerad även när arbetstempot är högt och med stort engagemang driver du verksamheten framåt genom att långsiktigt bygga en positiv arbetsplatskultur, gemenskap och stolthet inför uppdraget.
För oss är det viktigt att du delar och lever våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Du kan i handling omsätta vår värdegrund och därmed agera förebild för dina kollegor. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313449".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne, Regionservice
Jonny Stridsberg, Enhetschef Jonny.Stridsberg@skane.se
9821062