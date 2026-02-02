Kock till Lunnevads folkhögskolas konferensverksamhet sommaren 2026
2026-02-02
På Lunnevad har vi ett stort utbud av gäster på sommaren och behöver i och med det stärka upp vår personalstyrka med bland annat en kock.
Är du den vi söker? Vill du arbeta hos oss under perioden vecka 25 till vecka 30-31?
Arbetstiden är schemalagd under perioden, cirka 75-100%. Även helger och kvällar.
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden. Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du tillsammans med 1:e kock för den mat som serveras. Även specialkost.
Sent eller tidigt pass 06:30-15:30 alternativt sent pass med start 09.00-18:15 samt någon vecka med avvikande tider.
I tjänsten ingår även diskning och städning av kök. Bemanningen i kök/servering är under en arbetsdag 3-4 personal beroende på antal gäster.
Om dig
Gärna någon form av kockutbildning, gärna erfarenhet av storkök. Ett bra bemötande och positiv inställning Viktigt för oss att du kan jobba hela perioden
Behärska god svenska i tal och skrift. Tänk på att det är svårt att åka kommunalt till Lunnevad så bil kan vara bra.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
