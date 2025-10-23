Kock till lunch & kväll i Åre (Helår+Säsong)
Myra Restaurang AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2025-10-23
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myra Restaurang AB i Åre
Vill du vara med och fortsätta utveckla Restaurang MYRA?
Vi är en nystartad restaurang i Åre(Duved) sedan februari-24. Vi har lunchservering med fokus på husmanskost och kvällsmeny med fokus på egengjord färsk pasta, fisk-, skaldjur- och kötträtter.
Vi planerar att utöka både meny och öppettider för att anpassa oss mot efterfrågan i området. Vilket innebär att nuvarande kock behöver en kollega som både kan komplettera, inspirera och kan sitt hantverk.
Det kan vara stunder då du kommer att arbeta ensam emellanåt vid högt tryck och att ni arbetar flera tillsammans.
Vi söker efter:
En utbildad eller erfaren kock
Van vid att arbeta under tempo växlingar
Kunskap om husmanskost och 'á la carte' med fokus på färsk pasta, fisk och kötträtter.
Kunskap om städning och hygien i köket.
Goda kunskaper i svenska är ett krav
Som person bör du vara lättsam, prestigelös och självklart - älska mat, smak & service. Tycker om att samarbeta i grupp.
Arbetstiden varierar mellan 50-110% beroende på säsong. Vi tror att du har förståelse för säsongens variationer och ser möjligheter i detta.
Anställning: För rätt person, så kan detta bli en tillsvidareanställning
Boende: Kan vi troligen hjälpa till med.
Läs gärna vår meny på vår hemsida www.restaurangMYRA.se
eller via vår Instagram kan du få mer information och en känsla om vår restaurang.
Intresserad? Maila: maria@RestaurangMYRA.se märk ansökan med "Ansökan kock".
Tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: maria@restaurangMYRA.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Myra Restaurang AB
(org.nr 559460-8167), http://www.restaurangmyra.se
Karolinervägen 23 (visa karta
)
837 71 DUVED Kontakt
Maria Gunnarsson maria@restaurangMYRA.se 0707464402 Jobbnummer
9571921