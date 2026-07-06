Kock till livsmedelsbutik i Roslagen
MRC Bemanning AB / Kockjobb / Norrtälje Visa alla kockjobb i Norrtälje
2026-07-06
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Vi söker en erfaren kock, eller dig med ett mycket stort matintresse till en livsmedelsbutik i Roslagen.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som kock kommer du att arbeta med att laga både varma och kalla rätter efter butikens recept för försäljning av butikslagade färdigrätter vid tex lunchrushen.
Du kommer även att:
• Tillaga och förbereda ett varierat utbud av färdigrätter
• Arbeta aktivt med att minska butikens matsvinn
• Bemanna fiskdisken och ge professionell service till butikens kunder
• Säkerställa att köket håller en hög standard vad det gäller ordning, hygien och kvalitet
Det kräver att man arbetar i ett högt tempo och ha en förmåga att kunna prioritera vad som behövs göras.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbete som kock eller ett mycket stort intresse för matlagning
• Har goda erfarenheter inom livsmedelshygien och säker livsmedelshantering
• Har kunskap om egenkontroll
• Har erfarenhet av eller intresse för fisk och skaldjur
• Är ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder
• En heltidsanställning
• Lön enligt överenskommelse
• Ett varierande och utvecklande arbete i en trivsam butiksmiljö med engagerade kollegor
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marijana Bes: marijana@mrcbemanning.se
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan.
Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025953-2088529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MRC Bemanning AB
(org.nr 559376-2742), https://jobb.mrcbemanning.se
Hallstaviks vårdcentral (visa karta
)
763 34 HALLSTAVIK Jobbnummer
9994536