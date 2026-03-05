Kock till Kvikkjokk Fjällstation sommarsäsong 2026
2026-03-05
Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden - vid vägs ände. Den som söker naturens skönhet, bör besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet också utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco.
Det finns 60 bäddar med enkel- till flerbäddsrum i två byggnader. Den timrade byggnaden från 1928 med trivsamma rum och sällskapsrum med utsikt över Sarekfjällen. Vi erbjuder förutom restaurang även café och bar samt en mindre butik.
Kvikkjokk är en liten by och det är 12 mil till Jokkmokk som är närmaste samhälle. Våra gäster söker naturupplevelser och många ger sig ut på längre eller kortare vandringar.
Vi söker en kock som vill jobba med oss under sommarsäsongen som sträcker sig från mitten juni till början av oktober 2026
Arbetsuppgifterna är främst att sköta café/lunch menyn, kvällens a la Cartè och planera personalmaten ihop med teamet
Vi ser att du är en glad, positiv och serviceinriktad person som gillar att arbeta över avdelningsgränserna, noggrann, organiserad och engagerad person med stort hjärta för mat och dryck som jobbar bra både självständigt och i lag. Vi värdesätter om du har det där lite extra intresset för vegetarisk matlagning.
Vårt kök är uppskattat bland våra gäster och är av stor betydelse för anläggningen. Vi serverar en enklare café & snackmeny 11.00-16.00, en dagens 12.00-14.00 och á la carte meny från 18.00 - 20.00. Vi arbetar mycket med viltkött och fjällfisk. Vi är ett litet team som stöttar varandra
Att jobba på fjällstation innebär att personalen bor, lever och arbetar tillsammans under några månader. Boende ingår och kost avdrag görs under arbetsperioden.
Vi arbetar enligt kollektivavtal mellan HRF och VISITA. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: platsanansvarig@kvikkjokkfjallstation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvikkjokk Fjällstation AB
(org.nr 556785-3022)
Storvägen 21 Kvikkjokks Fjällstation (visa karta
)
962 02 KVIKKJOKK Kontakt
Annika Reuter ansokan@kvikkjokkfjallstation.se 0730737463 Jobbnummer
9779799