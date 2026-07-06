Kock till Kungsmadskolan - Var med och skapa måltider som gör skillnad!
Växjö kommun, Måltidsorganisationen / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-07-06
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Måltidsorganisationen söker en engagerad och serviceinriktad kock till köket på Kungsmadskolan. Vi söker dig som brinner för matlagning, uppskattar samarbete och vill bidra till att ge våra gäster en positiv måltidsupplevelse varje dag.
Kungsmadskolans kök är ett tillagningskök som ansvarar för produktion och distribution av måltider till flera verksamheter. Här arbetar sju medarbetare tillsammans för att planera, tillaga och leverera måltider med fokus på kvalitet, näringsriktighet och god service.
Varje dag producerar köket cirka 2 500 lunchportioner. Cirka 1 000 gäster äter i matsalen, medan resterande måltider distribueras till andra skolor. Verksamheten präglas av ett strukturerat arbetssätt, gott samarbete och ett gemensamt fokus på att skapa trygga, trivsamma och välfungerande måltider för våra gäster.
Som kock hos oss är du en viktig del av teamet och deltar i det dagliga arbetet i köket. Arbetet innebär bland annat att:
• Tillaga och kvalitetssäkra måltider enligt meny och recept.
• Hantera och tillaga specialkost.
• Medverka vid servering och bidra till ett gott bemötande.
• Delta i disk- och städarbete.
• Säkerställa att hygien-, egenkontroll- och livsmedelssäkerhetsrutiner följs.
• Samverka med kollegor för att planera och genomföra det dagliga arbetet.
• Bidra till utveckling av verksamheten och en god arbetsmiljö.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där måltiden står i centrum och där vi tillsammans arbetar för att utveckla kvaliteten i våra måltider och vår service. Du blir en del av ett engagerat team där arbetsglädje, professionalism och samarbete är viktiga framgångsfaktorer.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Måltidsorganisationen tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad varje dag!Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kockutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning.
Vi vill att du har ett stort intresse för att ge god service och har ett trevligt bemötande mot våra kunder.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Måltidsorganisationen Kontakt
Enhetschef
Nathalie Tallefors nathalie.tallefors@vaxjo.se +4647041636 Jobbnummer
9993976