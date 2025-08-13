Kock till Kostenheten i Södertälje kommun
2025-08-13
Vi söker två kockar till Kostenheten.
Kostenheten tillagar och serverar ca 17 000 matgäster inom förskola, grundskola och gymnasieskolan samt äldreomsorg i Södertälje kommun. Kostenheten ansvarar också för driften i Stadshusrestaurangen. Enheten består av 94 måltidsverksamheter och tjänsten innebär en placering på en av våra måltidsverksamheter. Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker en kreativ och driven kock som ständigt vill förbättra måltidsupplevelsen för våra matgäster. Som kock inom måltidsservice i Södertälje kommun ska du ha kunskap och vilja att vara med i arbetet i att utveckla kommunens alla måltider till en gastronomisk, näringsrik, hållbar och lustfylld upplevelse för våra barn, elever och brukare.
Tjänsten innefattar alla sedvanliga uppgifter i ett kök. Du är givetvis ansvarig för att följa lagar och riktlinjer, följa egenkontrollprogram med mera. Här finns stora möjligheter att laga maten "från jord till bord". Att laga den mesta maten från grunden är en självklarhet. Som kock har du daglig kontakt med barn, personal och det egna teamet vilket sätter krav på god kommunikativ förmåga och en stor servicekänsla.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som brinner för att tillaga och servera god och nyttig mat baserade på hållbart producerade råvaror, där gästens välbefinnande är i fokus.
• Du skall ha ett inkluderande förhållningssätt där du har en förmåga att lätt involvera och samarbeta med kollegor och övrig personal som tex pedagoger eller omsorgspersonal som är involverade måltiden.
• Du har en helhetsförståelse och ser god service till matgästerna som en självklarhet.
• Du har lätt för att få med dig människor, är flexibel och samarbetar väl.Kvalifikationer
• 3-årigt gymnasium inom restaurangprogrammet.
• Utbildning i egenkontroll och HACCP är ett krav.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete som kock i storkök, restaurang eller hotell.
• Goda kunskaper i att uttrycka sig på det svenska språket i tal och skrift.
• Datavana, vana att läsa/skriva mail och söka information på nätet är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Adam Fridlun adam.fridlund@sodertalje.se 08-5230 6790 Jobbnummer
9456623