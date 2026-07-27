Kock till kostenheten i Gnosjö kommun
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Kockjobb / Gnosjö Visa alla kockjobb i Gnosjö
2026-07-27
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Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Kostenheten i Gnosjö har drygt 30 medarbetare som arbetar i våra åtta tillagningskök och fem mottagningskök. Personalen och de olika köken är indelade i två olika team med teamledare som närmaste arbetsledare. Teamledarna bildar tillsammans med kostchef kostenhetens ledningsgrupp.
Vi söker dig som är drivande, ser möjligheter istället för hinder och är flexibel. Hos oss har du möjlighet att utvecklas och påverka. Delaktighet för alla medarbetare är vår styrka i förändrings- och utvecklingsarbete. Ett led i vårt förändringsarbete som påverkar dina möjligheter är att vi ständigt rör oss mot en förbättrad kvalitet genom att höja ribban och nivån på medarbetarna. Förutom att arbeta med kvaliteten på maten strävar vi efter att i samarbete med skol- och omvårdnadspersonalen förbättra helhetsupplevelsen för våra gäster.
På Rosendals vårdboende har vi ett av våra största tillagningskök som serverar omkring 900 måltider under vardagarna till de boende, för leverans till äldre boende i egna hem samt till Bäckaskolan 7–9 och gymnasieskolan GKC. Tillsammans med boendets personal arbetar vi för att utveckla upplevelsen på restaurang Rosen, exempelvis genom grillkvällar och andra temakvällar.
Kostenheten i Gnosjö kommun har utsetts till Årets Hållbara Skolmatskommun två år i rad av White Guide Junior, vilket vi ser som ett erkännande för det arbete vi lägger ner och de värden som genereras för våra gäster och för kommunen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som kock i storkök och vara en del av ett välfungerande team. Ditt arbete omfattar bland annat:
• Planering och tillagning av måltider
• Förberedelse och tillagning av salladsbuffén
• Tillagning av specialkost
• Beställning av varor
• Utförande av egenkontroll
• Säkerställande av att lagar och föreskrifter följs
• Service och bemötande
Arbetet innefattar arbete två av sju helger och den genomsnittliga arbetsveckan är på 37 timmar. Som kock kommer du ha goda möjligheter att utvecklas inom kostenheten i Gnosjö kommun. Vi har ett aktivt utvecklings- och kvalitetsarbete med stort fokus på hållbarhet. Vi arbetar nära våra gäster i kostråd och utvecklar vårt yrkeskunnande gemensamt.Kvalifikationer
Vi ser att du har examen från gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram/motsvarande formell utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ett brinnande intresse för matlagning, är kreativ och vill utveckla måltiderna och måltidsmiljön för våra gäster. Du är flexibel och ser möjligheter istället för hinder. Du är driftig, tar eget initiativ och är en bra lagspelare. Du sätter gästen i centrum och har en förmåga att organisera det dagliga arbetet. Du har B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Som person är du lugn, flexibel, självständig, kan fatta snabba beslut och driva arbetet framåt.
I ditt arbete är du beredd att ta ansvar och leverera bra kvalitet i ett högt tempo. Mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat och du delar uppfattningen att måltiden är en viktig del av vardagen. Vi ser gärna att du har god och dokumenterad erfarenhet av arbete i storkök. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Storgatan 15 (visa karta
)
335 80 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Gruppledare
Kunchanok Andersson kunchanok.andersson@edu.gnosjo.se +46370331345 Jobbnummer
10012219