Kock till Klostergatans vin och delikatess i Lund
Delilund AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-01-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delilund AB i Lund
Vi söker en passionerad Kock till Klostergatans vin och delikatess i Lund.
Om Tjänsten
Har du en passion för det franska köket och vill vara med och lyfta vår restaurang till nya höjder? Vi söker nu en erfaren och driven kock med minst 5 års erfarenhet för en tillsvidareanställning med start i januari 2026.
Vi är en uppskattad restaurang som serverar franska rätter med en modern twist. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet, råvaror och yrkesstolthet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har minst fem års yrkeserfarenhet som kock.
Har en stark förkärlek till det franska köket och dess tekniker.
Är ansvarsfull, strukturerad och har en god förmåga att arbeta både i team och självständigt.
Kan hantera ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.
Vad vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med goda utvecklingsmöjligheter.
Tillträde: Januari 2026.
Kollektivavtal finns.
Lön efter överenskommelse.
En fantastisk arbetsmiljö med kollegor som delar din passion!
Är du vår nästa stjärnkock?
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@lundagruppen.se
så snart som möjligt. Märk din ansökan med Kock Klostergatan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: jobb@lundagruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Klostergatan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delilund AB
(org.nr 556693-0615), https://klostergatan.se/
Klostergatan 3 (visa karta
)
222 22 LUND Jobbnummer
9668346