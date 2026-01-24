Kock till Indisk Restaurang i Arvika och Karlstad
2026-01-24
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hello India AB i Arvika
Hej,
Restaurang Hello India AB i Arvika och Karlstad söker tre kockar. jag (ägaren) ser fram emot att hjälpa händerna servera min vision i spännande och magiska rätter med indiskt inflytande.
Jag söker dig som är intresserad av att arbeta inom servicebranschen och livsmedelsproduktion. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta allt inom matlagning och produktion av indiska rätter och omgivning.
Tjänsten innebär även då och då att stötta olika uppgifter som kan förekomma i restaurangen. Tidigare erfarenhet är meriterande (kökserfarenhet krävs) och det är viktigt för oss att du har kunskaper inom mathantering och speciella indiska redskap. Bred kunskap inom köksterminologi är ett stort plus.
Jag letar specifikt efter en kock som är specialiserad på att hantera Tandoori grillar. Att kunna göra Naan (bröd)
Jag söker också en kock som är specialiserad på att göra nordindiska rätter.
Skicka ditt CV med bilder på dina rätter till: rana80@hotmail.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: rana80@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hello India AB
(org.nr 559100-8296)
Kyrkogatan 35 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Kontakt
Ägare
Sanjit Rana rana80@hotmail.se +46769000058, +46762088858 Jobbnummer
