Kock till Hildingavägens förskola, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Hildingavägens förskola / Kockjobb / Danderyd Visa alla kockjobb i Danderyd
2025-11-04
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Idag består vår förskola av 4 avdelningar, 2st för 1-3 år och 2st för 3-5 år. Vi kännetecknas av stora utegårdar med närhet till naturen som inspirerar barnen till idérika och fantasifulla lekar. Vår förskola är omringad av hästhagar samt grönska med Roslagsbanans station Östberga endast ett par minuter bort.
Är du en passionerad kock med intresse för att laga god, näringsrik mat från grunden, och som tycker om att arbeta i en miljö fylld av glädje, nyfikenhet och lekfulla barn? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig och engagerad kock som vill ta helhetsansvar för vårt kök och varje dag laga goda, näringsrika måltider från grunden. Hos oss står säsongens råvaror, hållbarhet och smak i fokus och vi är stolta över att vara KRAV-certifierade.
Du planerar och tillagar luncher och mellanmål som ger energi och glädje under dagen, och en gång i veckan bjuder du på hembakat bröd. Du har ett öga för både smak och näringsinnehåll, och ser måltiden som en viktig del av barnens lärande och vardag. I rollen ingår även att diska, städa och dokumentera enligt gällande miljö- och hälsoregler, samt att ansvara för ekonomisk hushållning inom given budget. Du har ett stort eget ansvar och arbetar självständigt, samtidigt som har ett nära samarbete med pedagogerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad kock och har vana av att arbeta i förskolekök eller liknande verksamhet.
* Har dokumenterad kunskap i livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP.
* Har kunskap i lagar och förordningar som styr kökets verksamhet.
* Har god kunskap kring näringslära, allergi och specialkost samt förståelse för barns behov av varierad och hälsosam kost.
* Har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Som person har du en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för arbete med barn. Du är aktiv och delaktig i den pedagogiska verksamheten och bidrar till att skapa en trygg och inspirerande miljö. I ditt arbete är du strukturerad och följer tydliga arbetsprocesser. Du tycker om att arbeta i en levande miljö där barnen finns nära, och du ser värdet av att låta måltiderna bli en naturlig del av barnens lärande.
Du arbetar självständigt, tar ansvar och löser utmaningar konstruktivt. Din kreativa matlagning väcker barnens intresse för hälsosam kost, och du har ett genuint engagemang för hållbarhet och kvalitativa råvaror. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av sådant kan göras på www.polisen.se
ÖVRIGT
Danderyds kommun värdesätter alla medarbetares kompetens oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vi arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
