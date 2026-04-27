Kock till hemtjänst och trygghetsboenden, dagtid
2026-04-27
Att få bra mat i vardagen är viktigt för både hälsa och livskvalitet. På Bräcke hemtjänst Linköping lagar vi mat som levereras till människors hem och trygghetsboenden, med fokus på smak, näring och individuella behov. Nu söker vi dig som är kock och vill bidra till att måltiderna blir en meningsfull del av dagen. Tjänsten är förlagd till dagtid, vardagar.
Vi är en del av Bräcke diakoni - en idéburen stiftelse som arbetar för ett mer medmänskligt samhälle.
Din roll
Som kock på Bräcke Hemtjänst i Linköping ansvarar du för köket och lagar mat till Bräcke diakonis hemtjänstkunder. Bland kunderna finns särskilda behov som tillgodoses med specialkost. Du som kock kommer få arbeta självgående, utifrån egen kompetens, för att se till att maten är något som alla kan njuta av. Måltiderna du lagar består av specialkost, lunch och efterrätter. Här kan du se vad som står på lunchmenyn just nu - brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/bracke-restaurang/
Vem vi söker
Hos oss är det viktigt att du vill bidra till att måltiderna blir en positiv och viktig del av dagen för dem vi lagar mat till. Som kock har du erfarenhet av att laga mat från grunden och arbetar strukturerat med fokus på både smak, hygien och säkerhet. Du har ett lyhört bemötande, är lösningsorienterad och och kan anpassa matlagningen efter olika behov och önskemål.
Kvalifikationskrav:
Kockutbildning på minst gymnasial nivå
Erfarenhet av professionellt arbete som kock
Erfarenhet av att laga mat från grunden (husmanskost)
Erfarenhet av att göra beställningar
Goda kunskaper i livsmedelshygien
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i storkök
Kunskaper inom specialkost
Bräcke hemtjänst & trygghetsboende Linköping
Bräcke diakoni bedriver hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping, där vi har ett helhetsansvar för den vård och det stöd vi ger. På vårt trygghetsboende Ramstorp finns ett eget tillagningskök där vi lagar måltider till våra kunder, både i ordinärt boende och på våra trygghetsboenden. Maten levereras till kundernas hem och våra boenden och är en viktig del av arbetet med att skapa trygghet och livskvalitet i vardagen. I köket arbetar två kockar tillsammans med ansvar för planering, tillagning och utveckling av måltiderna i nära samarbete med kunder och måltidsråd.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I samband med din ansökan behöver du besvara urvalsfrågor och bifoga intyg som styrker din utbildning.
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med ett tydligt uppdrag: att bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Våra överskott återinvesteras i verksamheterna, där de används för att utveckla arbetssätt och möta nya behov. Det vi gör ska göra skillnad, i människors vardag, varje dag.
Hos oss får du:
Arbeta i en organisation där värdegrund och uppdrag märks i vardagen
Möjlighet att påverka ditt arbete och bidra till verksamhetens utveckling
Stöd i ditt uppdrag genom kollegor och ett närvarande ledarskap
Utrymme att använda din kompetens och fatta professionella beslut
Förutsättningar att utvecklas, både i din roll och över tid
Trygga villkor genom kollektivavtal, pension och försäkringar
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Västergårdsväg 5 (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke kök Linköping Kontakt
Verksamhetschef
Josefine Olaisen Lundh josefine.olaisen.lundh@brackediakoni.se 0131900450 Jobbnummer
9876334