Kock till Hanvikens skolkök i Tyresö kommun
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2026-07-08
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Vad vi gör och vill
Måltidsservice är en organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun. Måltidsservice som egen organisation startade 1 januari 2017 där alla kök i förskola och skola samt ett gymnasium tillhör en enhet.
I övrigt är vi organiserade med en gastronomisk chef och två områdeschefer samt en vikariesamordnare tillika verksamhetsutvecklare.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi söker en mycket ambitiös, kreativ och driven kock som ständigt har viljan att förbättra måltidsupplevelsen för våra elever.
Som kock inom måltidsservice i Tyresö kommun ska du ha kunskap och vilja att vara med i arbetet i att utveckla kommunens alla måltider till en näringsrik, hållbar och lustfylld upplevelse för våra elever. Maten och måltiderna i vår verksamhet ska vara i framkant och stort fokus ska ligga på kvalitet och hållbarhetsfrågor.
Tjänsten innefattar allt arbete som förekommer i ett kök såsom frukost, tillagning av lunch och mellanmål samt beredning av sallad och råkost, bakning, disk, städning samt andra förekommande uppgifter i köket. En viktig del i arbetet är kontakten med pedagoger och elever och att kunna skapa nyfikenhet för vår mat för bästa möjliga måltidsupplevelse.Du är givetvis ansvarig för att följa lagar och riktlinjer, följa egenkontrollprogram m.m.
Att laga den mesta maten från grunden är för oss en självklarhet, vi delar erfarenheter, är nyfikna och har en tillitsfull inställning till kollegor både inom vår egen verksamhet samt inom kommunen som helhet.
Vem är du?
Kravet för denna tjänst är att du har en kockutbildning.
Du ska ha dokumenterad utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien som inte är äldre än 3 år. Utöver utbildningen har du full koll på specialkost och allergier att ta hänsyn till vid tillagning av mat.
Du har minst 2 års erfarenhet från arbete i kök.
Förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är ett krav då instruktioner, system, utbildningar och övriga dokument är på svenska.
Att du har mycket god samarbetsförmåga, tålamod och servicekänsla ser vi som en självklarhet för denna tjänst. Vi vill att du ska ha ett stort intresse för mat och måltider och dess betydelse för våra barn. Du är nyfiken på nya metoder och råvaror och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du har grundläggande datakunskaper och är öppen för att lära dig nya program och system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 31/7. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Områdeschef Erik Sandmark. erik.sandmark@tyreso.se
, 08 578 96 64
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Erik Sandmark erik.sandmark@tyreso.se +46857829664 Jobbnummer
9996129