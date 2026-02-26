Kock till Hammars förskola och skola
Brinner du för service och tycker om barn?
Gillar du att ha varierande arbetsuppgifter?
Då är denna tjänst perfekt för dig!
Tjänsten är 88 % som måltidsbiträde och 12 % som lokalvårdare
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
* Köket serverar frukost, lunch och mellanmål till förskola och skola. Luncherna tillagas på sjöängsskolans kök. Det är två personer som arbetar med kök och städ på Hammars förskola / skola.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
* Att ge förskola och skola daglig service med måltider och städ.
* Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom kök, som tillagning av vissa komponenter, varumottagning, disk och egenkontroll m.m
* Beställningsansvar gällande livsmedel från leverantörer och måltider från produktionskökKvalifikationer
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
* Vi ser helst att du har någon form av utbildning inom restaurang / storhushåll, alternativt har praktisk erfarenhet av liknande arbete
* Kunskap i specialmat, datavana, goda kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll
* Du är bra på att planera ditt praktiska arbete
* Vi ser gärna att du har praktiska färdigheter i städning eller gärna erfarenhet av liknande arbete.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
