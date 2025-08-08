Kock till Gåsamiddagar på Skivarps Gästgivaregård
2025-08-08
Gåsmiddag på Gästgivaregården! Den 17 oktober drar vi igång med våra Gåsamiddagar på Skivarps Gästgivaregård. Dessa middagar pågår fram till 23 november. Vi söker nu kock under perioden 14 oktober - 23 november som kan laga gåsamiddagar vilket ju är en stor tradition och lagas med härliga råvaror från lokala producenter.
Här på gården lagas mat med tradition, modernare inslag, kärlek och finaste råvaror i säsong. Du har höga krav på personlig hygien, miljö och hygien i köket, för det har vi också. Du fixar egenkontrollerna utan problem och du är en fena på att skriva beställningsunderlag. Du bör prata svenska, annars är engelska ett måste.
Gästgivaregården är från 1680-talet med 2 matsalar, en a la carte och en festvåning, en vinbodega och uteservering under de varma månaderna. Vi har 16 hotellrum som ofta är fullbokade under helgerna så till våra hotellgäster gör vi frukost såklart.
Vi har ägt och drivit gästgivaregården sedan 2003
Vi söker dig, kock/kockar, från 14 oktober - 23 november över gåsamiddagarna och ev vidare för våra julmenyer i december fram till 20 december
Lön och arbetstider efter överenskommelse, vi är medlem i Visita Sverige som förhandlar våra kollektivavtal.
Övernattningsrum finns på hotellet.
Notera: Detta är ett kockjobb i ett a la cartekök som kräver utbildning och erfarenhet, så vi kommer tyvärr inte svara på ansökningar som inte motsvarar dessa krav.
Skicka din ansökan till jeanette@skivarp.com
så bokar vi in ett möte med dig. Vi svarar inte på ansökningar utan kontaktuppgifter, så var snäll och skriv i detta.
Inga ansökningar på telefon.
Du hittar oss på www.skivarp.com
där du kan läsa om vad vi sysslar med här.
Vi ses!
Jeanette & Johan
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: jeanette@skivarp.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock hösten 2025".
Landsvägen 32
274 50 SKIVARP
Vin & Mat i Skåne AB
JEANETTE BOHMAN jeanette@skivarp.com 0736263232
