Kock till frukost och kvällsrestaurang, Scandic Linköping Väst, Extra vid b

Kock till frukost och kvällsrestaurang, Scandic Linköping Väst
Scandic Hotels AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-01-23
Nu söker vi en kock till frukost och kvällsrestaurang till Scandic Linköping Väst.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
I rollen som kock arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande maktintressen och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Tjänsten är en extra vid behov. Platsen omfattar dagskift under vardagar och helger och kvällar. Arbetspassen kan börja som tidigast kl.05.00 från morgonen och under kvällstid senast till och med kl.24.00. Därför det är viktigt att du kan ta dig till och från arbetet utifrån schema med dessa förutsättningar.
Har du ambitioner att utvecklas kommer du att få utrymme att växa i din roll.Utvecklingsmöjligheterna inom vår organisation är oändliga. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Linköping Väst!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
