Kock till Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser
2025-12-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker dig som är en passionerad kock för bra skolmat och lagar god, näringsriktig och klimatsmart mat till elever mellan 6-16 år.
Du är noggrann och har ett högt arbetstempo. Du talar bra svenska. Du kommer att ingå i ett arbetslag med 1 kökschef, 2 kockar och 4 köksbiträden. Du kommer att arbeta nära kökschefen och vid behov gå in som köksansvarig.
Vi serverar ca 950 luncher om dagen samt mellanmål till de yngre eleverna. Vi erbjuder salladsbuffé, dagens rätt, dagens veg, dagens soppa samt specialkost och anpassad kost. Vi har ett väl fungerande skolkök och bakar färskt bröd nästan varje dag.
Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är en kommunal grundskola för åk f-9 som ligger mellan Farsta centrum och sjön Magelungen. Här arbetar ca 140 personal och 910 elever. Vi har ett tillitsfullt arbetssätt och samarbetet är viktigt mellan olika funktioner i eleverna vardag. Arbetsplatsen är HBTQI-certifierad.
Din roll
I rollen som kock arbetar du dagligen med att förbereda och tillaga lunch till skolans elever tillsammans med övrig personal i skolrestaurangen.
Du deltar i arbetet med planering av meny, beställningar och specialkost.
Du tar emot och plockar upp leveranser och ansvarar för att köket är i god ordning.
Tillaga lunch och specialkost.
Du utför egenkontroll, disk och servering.
Kockar och köksbiträden arbetar tillsammans med att tillaga modern, tilltalande och nyttig och god mat. Skolan arbetar målinriktat med att minska matsvinnet i alla led och höja andelen ekologiskt
Arbetsuppgifter och tillagning utförs på ett yrkesmässigt med god arbetsmiljö, så att alla lagar, regler och riktlinjer efterföljs.
Tillsammans med kökschefen ansvara för att all mat som serveras har god kvalitet.
I kvalitetsarbetet ingår att säkerställa att det finns en skriven innehållsförteckning för all mat.
Vara delaktig i det dagliga arbetet med egenkontroll enligt stadens riktlinjer och HACCP, säkerställa hygien och säker mat, samt arbeta aktivt för att minska CO2.
Vid behov ha kontakt och kommunikation med elever och personal och sätta god service som en självklarhet, samt bemöta alla medarbetare och matgäster på ett professionellt sätt
Vårda lokaler och utrustning samt ansvara för köket är i god ordning
Vara ansvarstagande samt bidra till att utveckla skolmaten
Bidra till ett positivt arbetsklimat och hållbar arbetsmiljö
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från livsmedelsprogrammet eller motsvarande kompetens och har erfarenhet från att arbeta i storkök.
Har dokumenterat lång yrkeserfarenhet a modern och klimatsmart tillagning av måltider med hög kvalitet och god näringsriktighet.
Har dokumenterad erfarenhet av att arbete i restaurang- eller hotellkök som kock
Har dokumenterat erfarenhet av matberedning i storkök som tillagar måltider
Har erfarenhet av att göra beställningar av livsmedel och förbrukningsvaror i stadens inköpssystem Agresso.
Har dokumenterad utbildning i livsmedelshygien eller motsvarande samt HACCP, inte äldre än 24 månader
Van att ta ansvar och använda tekniska och ergonomiska hjälpmedel, samt dator dagligen
Har god kommunikativ förmåga och god kunskap i svenska i både tal och skrift
Har förmåga att se vad som behöver göras, arbetar strukturerat, tar initiativ och klarar att arbeta under stress
Ger god service och bemöter våra matgäster på ett trevligt och professionellt sätt
Bidrar till teamets goda stämning och är bra på samarbete med kolleger
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
