Kock till Elite Park Hotel & Växjö Konserthus
2025-12-14
Elite Park Hotel & Växjö Konserthus är den största konsert- och mötesarenan i Växjö.
Här finns 21 konferenslokaler i olika storlekar, alltifrån ett fåtal personer upp till 800 personer i den största lokalen. På Elite Park Hotel/Växjö Konserthus arbetar vi med beställningar i samband med konferenser, konserter, banketter, middagar för grupper, mingel och andra event. Vi arbetar både med små och stora sällskap. Vi lagar all mat från grunden, vi är kravcertifierade och vi har stort fokus på ekologiskt och närodlat. Vi söker nu en kock för vår beställningsverksamhet. Vi söker dig som har en passion för matlagning och som kan arbeta effektivt och självständigt med några års erfarenhet i branschen.
Arbetstider: mestadels dagtid men kvällar och helger förekommer. Omfattning: heltid Start: enligt överenskommelse Lön: enligt överenskommelse För frågor om tjänsten kontakta: Kicki Nielsen kicki.nielsen@elite.se
Sista dag att ansöka är
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
