Kock till Betty Petterssons gymnasium
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig!
Vi bygger vidare! Betty Petterssons gymnasium i Enskede slog upp portarna i augusti 2022.
Här kan eleverna läsa högskoleförberedande program och de guidas mot sin och vår gemensamma framtid.
Vi är en gymnasieskola på riktigt där alla har möjlighet att vara en del i helheten och det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet. Vi vet att skicklig och närvarande personal är avgörande för att eleverna ska lyckas i livet och att skolan därmed lyckas med sitt uppdrag. Om du tänker som vi så kanske du är en av de personer som vi nu söker till Betty Petterssons gymnasium för fortsatt uppbyggande av skolan.
Hösten 2026 kommer grundskolan (åk 7-9) även att flytta in i våra lokaler.
Vi erbjuder
I januari 2026 öppnade vi upp skolans tillagningskök i nyrenoverade, toppmoderna lokaler.
Här kommer du kunna vara med i uppstarten av skolrestaurangen och dess utveckling.
Vi serverar förutom huvudrätten även soppa samt ett vegetariskt alternativ varje dag.
Vi serverar ca 400 portioner fr. o. m Januari 2026 och kommer servera ca 1200 portioner fr. o. m hösten 2026.
Tjänsten är en uppehålls tjänst.
Arbetsuppgifter och tillagning ska utföras på yrkesmässigt sätt med god arbetsmiljö, så att alla lagar, regler och riktlinjer efterföljs.
För att trivas i uppdraget har du ett helhetstänk kring måltiden med fokus på hög kvalitet. Samarbete, service och livsmedelssäkerhet är en självklarhet för dig.
Förutom matlagning ingår även sedvanliga uppgifter som ingår i ett skolkök, såsom disk, städning och ta emot och plocka in varor, där tunga lyft ingår. Tillsammans tar vi ansvar för att vårda lokaler och utrustning samt ansvara för köket är i god ordning
Vi delar även på arbetet med att vara ute i matsalen och fylla på mat under lunchen. Du kommer ha kontakt och kommunikation med elever och personal och god service är en självklarhet, samt bemöta alla medarbetare och matgäster på ett professionellt sätt.
I kvalitetsarbetet ingår att säkerställa att det finns en skriven innehållsförteckning för all mat. Du kommer vara delaktig i det dagliga arbetet med egenkontroll enligt stadens riktlinjer och HACCP, säkerställa hygien och säker mat, samt arbeta aktivt för att minska CO2.
Vi kommer lägga stor vikt vid din förmåga att samarbeta och arbeta i ett team, vi vill att du bidrar till ett positivt arbetsklimat och hållbar arbetsmiljö
Vi ser att du har en professionell och fint bemötande mot våra elever och personal.
Du behöver vara utbildad inom livsmedelshygien och ha en god servicenivå mot våra elever, personal och kollegor.
Du behöver vara lösningsfokuserad och kunna hantera och lösa uppkomna situationer.
Din roll
I din roll som kock hos oss så kommer du ingå i ett team som leds av kökschef.
Du kommer att tillaga god och näringsrik kost till skolans elever och personal enligt stadens föreskrifter.
Även tillagning av allergi kost och anpassade måltider ingår i dina arbetsuppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som kock, helst inom storkök.
Utöver det söker vi dig som:
• har en gymnasieexamen från livsmedelsprogrammet eller motsvarande kompetens och har flerårig erfarenhet från att arbeta i storkök.
• har dokumenterat lång yrkeserfarenhet av modern och klimatsmart tillagning av måltider med hög kvalitet och god näringsriktighet.
• har kunskap i näringslära samt utbildning om allergi- och specialkost.
• har dokumenterad erfarenhet av att arbete i restaurang- eller hotellkök som kock.
• har erfarenhet av att göra beställningar av livsmedel och förbrukningsvaror i stadens inköpssystem Agresso.
• har dokumenterad utbildning i livsmedelshygien eller motsvarande samt HACCP
• har god kommunikativ förmåga och god kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana.
• har förmåga att se vad som behöver göras, arbetar strukturerat, tar initiativ och klarar att arbeta under stress
Det är meriterande om du har erfarenhet från skolkök eller storköksmiljö.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
