Kock till bemanningsenheten på gemensam service
2026-01-13
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som tillsvidareanställd vikarie får du ett intressant, roligt och omväxlande jobb och kommer att bli bokad som kock på flera olika arbetsplatser inom förskola, skola och vård- och omsorgsboenden inom kommunen.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som kock hos oss rycker du in och bemannar upp vid tillfälliga behov till våra kostenheter. Du kommer att få utföra matlagning, tillagning av specialkost och servering. I arbetsuppgifterna ingår även diskning, städning, packning, beställning, egenkontroll samt andra förekommande uppgifter i ett kök. Arbete i vårt kostprogram Mashie kommer också att ingå i arbetet. Vi använder Time Care Pool som bokningssystem för dina arbetspass.
I denna tjänst vet du inte i vilket kök du kommer att placeras i, det ställer därför höga krav på dig att kunna vara öppen för nya utmaningar varje dag. Hos oss arbetar du dagtid och helgarbete är en del av vår verksamhet.
Som anställd hos oss är du en ambassadör för bemanningsenheten gemensam service. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt restaurang- och livsmedelsprogram med inriktning kök eller annan likvärdig utbildning. Du behöver ha kunskap och erfarenhet om specialkost. Minst ett års erfarenhet av arbete i produktionskök krävs och det är meriterande om du dessutom har erfarenhet från ensamkök. Vi vill också att du har goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll samt har erfarenhet av beställningar och fakturahantering.
Eftersom det ingår beställningar och kommunikation i arbetet förutsätter vi att du har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Har du kunskap och erfarenhet av kostdataprogram är det meriterande. Du som söker till oss har B-körkort och tillgång till bil.Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsfokuserad, positiv, har driv och engagemang. Att kunna bidra med det lilla extra både till arbetskollegor och gäster är viktigt för dig.
Eftersom vi har viss verksamhet som även är kopplade till barnomsorg kommer du att få visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen om du erbjuds anställning.
Det här är vi
Att arbeta som tillsvidareanställd vikarie passar många och kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Genom att jobba hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som du arbetar i.
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Rekryteringshandläggare, Bemanningsenheten GS
Heidi Sabanovic heidi.sabanovic@kristianstad.se 044-13 27 00 Jobbnummer
9680348