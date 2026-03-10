Kock till Åstorps centralkök - laga mat som gör skillnad
Åstorps kommun, Kostenheten / Kockjobb / Åstorp Visa alla kockjobb i Åstorp
2026-03-10
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Kostenheten i Åstorp
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som kock i vårt centralkök i Åstorp är du med och lagar mat som gör skillnad varje dag. Vi producerar cirka 2 900 portioner dagligen till förskola, skola och äldreomsorg - med fokus på kvalitet, näring och trygg livsmedelshantering.
Du arbetar med matlagning i större volymer enligt fastställda recept, menyer och riktlinjer. I uppdraget ingår även specialkost och konsistensanpassning samt arbete med egenkontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning (HACCP).
Arbetet omfattar också varumottagning samt disk och städning enligt våra hygienrutiner. Du är en del av ett team där samarbete, struktur och ansvarstagande är avgörande för att produktionen ska fungera smidigt - även under perioder med högt tempo.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Kockutbildning från restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock i storkök eller annan större livsmedelsproduktion.
Kunskap om livsmedelshygien och arbete med egenkontroll enligt gällande livsmedelslagstiftning (HACCP).
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift för att kunna följa rutiner, dokumentera och kommunicera i verksamheten.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i kostdatasystem, exempelvis Mashie eller likvärdigt system.
Erfarenhet av arbete inom kommunal eller annan offentlig måltidsverksamhet.
Erfarenhet av att tillaga specialkost samt anpassade konsistenser enligt gällande riktlinjer.
Vad vi erbjuder
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40405001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Kostenheten Kontakt
Kostchef
Susanne Knutsson 042-641 69 Jobbnummer
9786458