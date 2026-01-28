Kock Till Asiatisk Mat Sökes I Växjö Foodie

2026-01-28


Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet och goda kunskaper inom ASIATISK matlagning. Dina arbetsuppgifter är bl.a. tillagning av ASIATISK mat. Kock utbildning är meriterande men ej krav.
Vi sätter stor tillit till dina personliga egenskaper. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp. Känna stolthet för allt som köket serverar. Du ska vara ansvarsfull, plikttrogen och flexibel. Du ser möjligheten i att lösa problemen när de uppstår.
Vi erbjuder arbete på heltid, provanställning 3 månader.
Lön efter överenskommelse. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med korta beslutsvägar, där alla ställer upp för varandra.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: xiaowen.ma17@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eight Market VX AB (org.nr 556923-3736)
Storgatan 33 (visa karta)
352 30  VÄXJÖ

Kontakt
xiaowen ma
xiaowen.ma17@outlook.com

Jobbnummer
9710233

