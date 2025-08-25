Kock till anstalten Åby i Uppsala, timvikariat
Kriminalvården, Anstalten Åby / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-08-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Åby i Uppsala
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Åby är en öppen anstalt belägen i naturskön miljö i Gunsta utanför Uppsala.
Anstalten har plats för 60 manliga klienter.
Intagna erbjuds sysselsättning bestående av enklare träindustri, kök, utelag och servicearbete samt studier och programinsatser.
Anstalten har för närvarande 45 anställda som tillsammans arbetar med att trygga samhället och minska återfall i brott.
Läs mer om vår verksamhet:https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/anstalten-aby/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som kock kommer du att arbeta i anstalten Åbys storkök och ingå i ett arbetslag om 3 personer. På anstalten bedrivs ett traditionellt storkök som ansvarar för mathållning avseende lunch och middag till anstaltens 60 intagna. På sikt kommer köket på anstalten Åby även att tillaga och paketera lunch och middag till intagna på häktet Uppsala samt Häket Ulleråker. Som kock på anstalten tillagar du dagligen ca 200- 250 portioner från grunden. Viss mat skall portionsförpackas. Arbetsuppgifterna är alla i storkök förekommande arbetsuppgifter som planering, beredning samt tillagning av normal- och specialkost. Det ingår även sedvanliga köksuppgifter som fördelas i arbetslaget, samt egenkontroller i enlighet med gällande lagstiftning.
På anstalten har intagna sysselsättningsplikt och arbete i anstaltens kök är en viktig del i de intagnas sysselsättning. Det innebär att du i arbetet som kock även dagligen handleder intagna i köket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du gillar och har lätt för att samarbeta med andra människor, men trivs även att arbeta självständigt. I stressiga situationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Kriminalvården, däribland anstalten Åby, genomgår förändringar vilket innebär att det är viktigt att du är initiativrik, öppen för snabba förändringar och utvecklingsorienterad.
Då intagna som har sysselsättning delvis arbetar i köket är det även viktigt att du har god förståelse för hur individen tar till sig kunskap och att du kan anpassa sättet att förmedla budskap.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272793". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Åby Kontakt
Rekryteringsspecialist
Cecilia Karlsson cecilia.karlsson@kriminalvarden.se 077 228 08 00 Jobbnummer
9472925