Kock till Almåsgymnasiets skolkök
2026-01-13
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Almåsgymnasiet erbjuder yrkesutbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum. Våra ledord är "Alla elever är våra elever" och vi tar gemensamt ansvar för att eleverna ska lyckas. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Du hittar Almås centralt beläget i Borås med närhet till resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Skolan har drygt 950 elever och ca 135 personal.
Skolans tillagningskök har väl upprustade, fräscha lokaler och har en kapacitet för ca 1000 portioner per dag som serveras i den egna skolans matsal. Arbetslaget består av 6 kompetenta och engagerade personer, varav fyra är kockar och är måltidsbiträden.
På grund av pensionsavgång söker vi en kock med god kunskap och erfarenhet av tillagning av specialkost och A-kost.
Skolmatsalens personal ingår i skolans serviceorganisation med Enhetschef för stöd och service som närmaste chef.
Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida.
Kock till Almåsgymnasiets skolkökPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som kock kommer du ansvara för matlagning, med stort fokus på specialkost, vara behjälplig vid matsedelsplanering, servering, egenkontroll, HACCP och alla andra i tillagningskök förekommande arbetsuppgifter, inklusive hantering av disk och städning.
Övrig information
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har erfarenhet från arbete som kock i större tillagningskök. Utbildning till kock på lägst gymnasienivå, eller annan relevant 3-årig gymnasieutbildning inom restaurang och storhushåll är ett krav.
Kunskap och erfarenhet av tillagning av specialkostmatlagning är meriterande.
Ditt arbete genomsyras av ekologisk och ekonomisk medvetenhet.
Hygienkörkort, kunskap inom e-handel och kostdata-programmet Matilda är kvalificerande.
Ett genuint intresse för matlagning och att förstå vikten av kvalitet och service är ett krav.
Samarbetsförmåga och stresstålighet är nödvändiga egenskaper. Du som söker är flexibel, positiv och ser möjligheten i nya situationer.
Du som söker tjänsten trivs med att arbeta med ungdomar. Genom ditt goda bemötande och servicekänsla kommer att vara förebild för skolans elever.
Goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation inom det svenska språket är en grundförutsättning.
