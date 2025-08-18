Kock till Allé Elva på Södertörns högskola i Flemingsberg
2025-08-18
Allé Elva ligger på Södertörns högskolas campusområde i Flemingsberg. Restaurangen är tillsammans med Café Prego och fest-& cateringverksamhet på området en del av Campus by Nordrest. Vi serverar dagligen ca 250 lunchgäster och ca 1000 cafégäster. Vi levererar catering till såväl Södertörns högskola, KTH och KI som till privatpersoner och Karolinska Universitetssjukhuset. Våra ledord är kvalité, tillgänglighet, hållbarhet och vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt miljöarbete.
På Allé Elva lagar vi all mat med stort engagemang och från grunden. Hållbarhet och kvalité är två ledord hos oss. I vårt kallkök producerar vi smörgåsar, sallader och bakverk till vår café-& cateringverksamhet. Därutöver arbetar vi med konferenser, bufféer och middagsbeställningar. I restaurangen erbjuder vi tre dagens lunch i bufféform på vikt samt två dagens studentlunch (portioneras).
Vi söker:
Vi söker nu en driven och självständig kock för en säsongsbunden anställning. Vi söker dig som har ett gediget intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. Du är nytänkande, respekterar råvarorna och ser möjligheter att använda hela råvaran. Du har erfarenhet av kock- och serviceyrket och är van vid att skapa bra relationer med gäster då du kommer ha daglig gästkontakt. Som person är du ansvarsfull, kreativ och glad. Vi söker rätt person som har rätt inställning till jobb och kollegor så att vår goda teamkänsla bevaras. Du ser det som självklart att jobba över gränserna och har lätt att se helhetsbilden. Tjänsten är fördelad på kall-& varmkök ca 50% av vardera. I kallköket produceras allt till vår caféverksamhet och merparten av det vi levererar på vår catering såsom sallader, smörgåsar, mingelmat och bufféer. Även bakning ingår.
Då vi är en liten enhet med få anställda så är det av vikt att du som person ser det som självklart att hoppa in där det behövs - det kan vara att hoppa in i kassan i cafét, hjälpa till i disken eller leverera/ hämta tillbaka en cateringleverans och själv visar intresse för hela verksamheten och hur den fungerar.
Arbetstiderna är främst dagtid måndag-fredag men visst kvällsarbete förekommer vid exempelvis middagar.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
Minst tre års arbetslivserfarenhet som kock
Goda kunskaper i svenska och engelska
Kunskap och erfarenhet i HACCP och livsmedelshygien
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av menyplanering och varubeställning samt inventering.
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Som arbetsgivare är vi måna om dina rättigheter, men förväntar oss också att du ska ta ditt arbete på allvar och vara ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning. Du sätter gästen i fokus med högsta service. Det är samtidigt viktigt att du ska ha roligt på jobbet!
Tillträde: Slutet av augusti
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: Deltid 90 %
Lön: Enligt avtal
Kollektivavtal: HRF
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi vill ha din ansökan senast den 30/6 2025.
Nästa steg i rekryteringsprocessen När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se Arbetsplats
Nordrest Kontakt
Jennifer Modén jennifer.moden@nordrest.se 070-385 36 12
9461861