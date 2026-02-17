Kock till äldreboende - gör skillnad med varje måltid
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Måltidsservice utgörs idag av fem måltidsområden där vår främsta uppgift är att ge service till våra måltidsgäster inom förskola, skola och äldreomsorg. Måltidsservice arbete speglas av Agenda 2030 och fokus ligger på ekologiska inköp, minskat matsvinn, klimatsmarta måltider och matlagning från grunden.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Kock till äldreboende - gör skillnad med varje måltid.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där din matlagning verkligen betyder något? Nu söker vi en engagerad kock till köket på vårt äldreboende i område Vättle, Sävegården. Här får du möjlighet att skapa goda, näringsrika måltider som bidrar till våra gästers hälsa, trivsel och livskvalitet varje dag.
Som kock hos oss har du ett helhetsansvar för måltiden. Du planerar, förbereder, tillagar och serverar rätter av hög kvalitet, alltid med gästens behov och upplevelse i fokus. Arbetet är varierande och självständigt, men sker i nära samarbete med kollegor och verksamheten i stort.Kvalifikationer
Vi ser att du har kockutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Som kock ska du självständigt kunna utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök, laga specialkost och utföra egenkontroll. Du ska även medverka till att utveckla verksamheten och se till att uppsatta mål och riktlinjer uppnås.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
God datorvana och erfarenhet av kostdataprogram samt inköp är meriterande. Då arbetet även kräver dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Erfarenhet krävs.
Körkort är meriterande men inget krav.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och trivs med att ta eget ansvar. Du är van att arbeta självständigt i restaurang eller storkök, har lätt för att lära och är flexibel i ditt arbetssätt. Du tycker om mötet med människor, är utåtriktad och ser varje gäst som unik.
Om du dessutom brinner för matlagning, kvalitet och vill bidra till en trygg och trivsam måltidsupplevelse då kommer du att trivas hos oss.
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där din kompetens och ditt engagemang gör verklig skillnad. Din passion för mat och måltiden sätter guldkant på vardagen för våra gäster och uppskattas varje dag.
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Inför ett anställningserbjudande kommer du behöva uppvisa belastningsregister.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
