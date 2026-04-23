Kock till 161.Strilbataljonen till F 16, FM-anläggning i Hästveda
Här får du möjlighet att vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Uppland Flygflottilj (F 16) söker dig som vill arbeta som Kock med arbetsort Hästveda. Huvuduppgiften för förbandet är insats och beredskap samt utbildning av krigsförband. 161:a Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt, året runt och på flera orter i Sverige och är en del av försvaret av svenskt territorium. Placeringen är på Stabskompaniet som tillhör 161.Strilbataljonen och bedriver sin verksamhet vid en av Försvarsmaktens anläggningar i Hässleholms kommun.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Kock arbetar du på Logistikplutonen i ett team som ansvarar för att alla dagens måltider tillreds - frukost, lunch och middag. Utöver detta arbetar teamet med övriga arbetsuppgifter i köket, som exempelvis beredning, servering, städning, beställning av råvaror och dokumentation. I köket tillagas både kall och varm mat. Varje dag serveras en varierad sallads- och grönsaksbuffé, och dessutom bakas bröd och specialkost tillreds i förekommande fall.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
Utbildad kock eller annan utbildning inom restaurang med erfarenhet av kök
Aktuell arbetslivserfarenhet som kock
Gymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god social kompetens, hög stresstålighet och tycker om att arbeta tillsammans med andra människor. Du är flexibel, serviceinriktad och sätter alltid verksamhetens mål i fokus. Arbetet kan variera i intensitet och belastning över året. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete i storkök, samt av specialkost
Genomförd värnplikt
Truckkort
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Hästveda. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: Varierande arbetstider, samt helgarbete och deltagande vid övningar förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Annat: Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket föranleder en registerkontroll.
Upplysningar om befattningen:
Major Therese Söderman
Tfn: 0451-38 24 30
Major Pontus Johnsson
Tfn: 0451-38 24 36
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan med CV senast 2026-05-22. I denna rekrytering kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna. Du behöver därför inte bifoga ett personligt brev.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
282 06 HÄSTVEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9872689