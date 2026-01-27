Kock, Souschef, Köksmästare. Jobba Som Konsult I Göteborg
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
Gillar du att byta miljö och jobba på mer än ett ställe under året eller helt enkelt bara vill jobba på ett ställe?
Vi tror att du har jobbat något eller några år och är öppen för att flytta på dig för att se andra ställen. Du gillar att laga mat där fokus är på nordiska matlagning. Vårt mål är alltid att du ska vara en del av den arbetsplatsen du jobbar på. Därför jobbar vi med kortare uppdrag på några månader upp till ett år.
Vi jobbar över hela Sverige och skräddarsyr lösningar ut efter behov och hållbarhet.
ROLLEN Som kock ser du till att det är rent och snyggt på din station, att preppen är gjord, ser till att maten som levereras är av högsta kvalitet. Du är öppen och anpassningsbar på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas.
Du kommer att arbeta aktivt med hållbarhet. Den cirkulära hållbarhetsresan avspeglar vårt fotavtryck både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Nöjda och motiverade medarbetare driver engagemang. Du är med andra ord en ambassadör för Progressio.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Laga god mat - Har en god struktur - Öppensinnad
DET HÄR FÅR DU - Bra lön - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora
ROLLEN Heltid, deltid, säsongsanställning Tjänsten tillsätts omgående
VID FRÅGOR Magnus Olsson magnus@progressioswe.se
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. I de flesta syften handlar det om att någon som slutar och någon ska börja, när man har som mest att göra. Då hjälper vi till att göra det enkelt i syftet att hitta ett nytt gött jobb. Antigen på ett eller flera ställen under ett år. Självklart ser vi anställningen som att den ska bli permanent, om du vill det. Så ansöker du
