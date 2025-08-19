Kock som vill ha ett utmanande jobb? Vi har jobbet.
2025-08-19
Vi söker kockar för fasta anställningar!
Därför behöver vi nu dig, du som vill kliva på en anställning som bemanningskock. Våra kunder finns inom krog, konferens, hotell, catering och skola så ju bredare erfarenhet du har -desto bättre. Har du rätt profil, så är detta ett guldjobb.
Du är ute hos våra kunder (restauranger) och hjälper dem när dem har behov. Det kan vara vid sjukdom, vid pappa/mammaledighet, ja eller att dem behöver stärka upp köket med ett par extra händer... Din fasta trygga punkt blir vi, det är vi som blir din arbetsgivare och som ser till att du får roliga och bra jobb.
Som bemanningskock kommer du i vissa perioder jobba runt mellan olika kök och i andra perioder gå på långvikariat hos någon av alla våra trevliga kunder. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter olika situationer är därför egenskaper vi värdesätter högt hos våra medarbetare. Detta är en fast tjänst, med rullande schema. Mest dagtid.
• 3-årig restaurang gymnasium samt några års arbetslivfarenhet
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet
• Lätt för att samarbeta
• Positiv och glad
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Livsmedels hygien utbildning
Vi söker både dig som är ny i branschen och dig som är etablerad sedan länge i köksmiljön. Svenska i tal och skrift är ett måste, då receptur och instruktioner är på svenska. Körkort är ett plus och bil har vi..
Låter detta som något du vill prata vidare om? Är du nyfiken på våra löneförmåner? Skicka då in din CV och/eller ett personligt brev så hör vi av oss och bokar upp en intervju här hos oss på Arenavägen vid Globen. Maila till: jobba@fourservice.se
, har du några frågor kan du ringa oss på 08-578 578 00. Svarar vi inte, lämna ett meddelande så ringer vi upp.
Vi ser fram emot att få träffa dig!
Four Service har sedan starten 1989 varit en del av Sveriges blomstrande restaurangscen. Vi hjälper restauranger av alla dessa slag och i landets alla hörn med rekrytering och bemanning av kvalitetspersonal. Alltid öppet kontor, alltid tillgängliga.
