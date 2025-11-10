Kock som gillar street food! Tillträde januari.
Vi söker en rutinerad och självgående kock som är van att få saker gjort med allt vad det innebär. För rätt person ett mycket fritt och bra jobb. Vissa kvällar står du själv och andra tillsammans med vår köksmästare. Vi vet ganska väl hur kvällarna kommer se ut så det är relativt lätt att planera och slippa stress. Ambition är nu att utveckla materbjudandet och hitta mer som passar in hos oss. Ny energi är varmt välkommen.
Ugglan är en fritidsgård för vuxna som erbjuder en rad aktiviteter: shuffleboard, boule, rundpingis, flipper, biljard, airhockey, foosball osv osv. Våra gäster kommer för att ha kul och det har de. När de lekt klart vill de käka och käka gott. Köket producerar massor med mat och vi har mätta, nöjda gäster.
Det är kul att jobba på Ugglan stället är populärt och full rulle med mycket att göra. Och det är bra stämning bland personalen (som uppskattar god personalmat).
Vi har två typer av gäster. Drop-in som beställer burgare, pizzaslices, chilis, milkshakes osv och så förbokade sällskap som äter Ugglans Tacobuffé. Folk käkar ordentligt av Tacobuffén, det är vällagat som gör att tallrikarna är rågade, t ex såser och salsor görs av köket och det är mycket uppskattat. Gillar du full fart och feedback på maten har du kommit rätt.
Ambitionen är ju att utveckla materbjudandet. Köket behöver renoveras och tanken är att göra det i sommar. Dina åsikter om utformning är givetvis viktiga.
Arbetsvecka tisdag - lördag 14.30 - 23.00 med möjlighet till vissa lediga lördagar (eller andra kvällar).
Semester över sommaren då vi stänger efter midsommar och öppnar upp igen i augusti. Ugglan är ett vinterställe med bra höst och en stadig säsong efter nyår och framåt. Ugglan är efter 32 år väl inarbetat och har rullat på stadigt efter pandemin, stället går bra det är ordning och reda.
Vi är öppna för att diskutera lön. Är du rätt person så kommer vi överens. Tillträde januari eller eventuellt tidigare. Så ansöker du
