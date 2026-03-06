Kock sökes till Siaröfortet, laga god mat i unik skärgårdsmiljö
RM Mark & Trädgårdsservice AB / Kockjobb / Österåker Visa alla kockjobb i Österåker
Siaröfortet ligger mitt i Stockholms skärgård och är en levande historisk plats med restaurang, café och verksamhet under säsong. Nu söker vi en erfaren kock som vill vara med och skapa vällagad, uppskattad mat i en avslappnad och inspirerande miljö.
Vi söker inte fine dining, utan dig som har yrkeserfarenhet som kock, gillar att laga ärlig och god mat från grunden och trivs i ett mindre team där man hjälps åt.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Planering och tillagning av luncher och enklare à la carte
Arbeta med säsongsanpassade råvaror
Ansvar för kökets dagliga drift
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kockyrket
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en lugn men periodvis intensiv säsongsverksamhet
Gillar att jobba i en unik miljö långt från stress och storstad
Vi erbjuder
Arbete i en fantastisk skärgårdsmiljö
Boende på ön
Ett trevligt arbetsklimat med familjär känsla
En arbetsplats med historia, natur och hav runt knuten
Plats: Siaröfortet, Stockholms skärgård
Period: Juni, Juli & Augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: jobb@siarofortet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Mark & Trädgårdsservice AB
(org.nr 559426-8137), http://www.siarofortet.se
Kyrkogårdsön 1 (visa karta
)
184 95 LJUSTERÖ Arbetsplats
Siaröfortet Jobbnummer
9783171