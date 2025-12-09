Kock sökes till pub med inriktning sport, mat och gemenskap

Norrbro Öl&Kök Helsingborg AB / Kockjobb / Helsingborg
2025-12-09


På Norrbro kombinerar vi klassisk pubkänsla med moderna inslag. Med storbildsskärmar, livesända sportevenemang, kall öl och rejäla portioner är vi en självklar destination för sportälskare och matgäster i alla åldrar. Nu vill vi lyfta vår matprofil ytterligare.
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst 3 års erfarenhet som kock i restaurangkök
Brinner för matlagning, kvalitet och service
Är organiserad, effektiv och van vid högt tempo
Kan arbeta kvällar och helger

DINA ARBETSUPPGIFTER:
Ansvara för tillagning och uppläggning av rätter med fokus på planka och pubklassiker
Vara med och utveckla nya rätter & temaveckor
Säkerställa kvalitet, hygien och god arbetsmiljö i köket
Arbeta i nära samarbete med serveringsteamet under intensiva sportkvällar

VI ERBJUDER:
75 % tjänst med möjlighet till mer under större sportevenemang
Ett kul, öppet arbetsklimat med teamkänsla
En chans att vara del av ett växande koncept i centrala Helsingborg
Möjlighet att påverka menyn och köksprofilen
Personalrabatter, bra stämning och fotboll på i bakgrunden varje dag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@pubnorrbro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrbro Öl&Kök Helsingborg AB (org.nr 559536-2384), http://pubnorrbro.se
Norrbroplatsen 7 (visa karta)
254 42  HELSINGBORG

Jobbnummer
9635275

